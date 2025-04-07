Трамп пообещал Китаю дополнительные пошлины в 50%

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Трамп заявил, что введет новые пошлины в ответ на китайские пошлины
Трамп заявил, что введет новые пошлины в ответ на китайские пошлины Фото:

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%, если тот не откажется от ответных мер. Об этом пишут СМИ.

«Трамп пообещал дополнительные пошлины в 50% к уже объявленным на товары из Китая, если Пекин не откажется от ответных мер», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что президент США также заявил о том, что не будет вести с Китаем переговоры о тарифах, если Пекин не откажется от дополнительных пошлин на товары из Штатов.

Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении торговых пошлин в 34% на товары из Китая. Также введены другие пошлины на еще 184 страны, среди которых отсутствует Россия. В ответ на это Пекин объявил о том, что введет ответные пошлины в 34% на импорт из США.

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%, если тот не откажется от ответных мер. Об этом пишут СМИ. «Трамп пообещал дополнительные пошлины в 50% к уже объявленным на товары из Китая, если Пекин не откажется от ответных мер», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что президент США также заявил о том, что не будет вести с Китаем переговоры о тарифах, если Пекин не откажется от дополнительных пошлин на товары из Штатов. Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении торговых пошлин в 34% на товары из Китая. Также введены другие пошлины на еще 184 страны, среди которых отсутствует Россия. В ответ на это Пекин объявил о том, что введет ответные пошлины в 34% на импорт из США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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