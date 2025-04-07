Депутат Рады обвинил Зеленского в терроризме

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Зеленский устроил террор против своего народа
Зеленский устроил террор против своего народа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал лидера Владимира Зеленского террористом и обвинил его в превращении страны в террористическое государство. Об этом депутат заявил в своем telegram-канале.

«Зеленский превратил страну в террористическое государство <...> Зеленский — не лидер, он террорист», — написал Артем Дмитрук в своем telegram-канале. По его словам, Зеленский узурпировал власть и разрушил институты государства. А под предлогом «мобилизации» он устраивает террор против собственного народа, строя режим, где у людей не существует прав, где нет закона, где каждый несогласный — враг, подчеркнул депутат.

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Уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал лидера Владимира Зеленского террористом и обвинил его в превращении страны в террористическое государство. Об этом депутат заявил в своем telegram-канале. «Зеленский превратил страну в террористическое государство <...> Зеленский — не лидер, он террорист», — написал Артем Дмитрук в своем telegram-канале. По его словам, Зеленский узурпировал власть и разрушил институты государства. А под предлогом «мобилизации» он устраивает террор против собственного народа, строя режим, где у людей не существует прав, где нет закона, где каждый несогласный — враг, подчеркнул депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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