В Кургане арестовали экс-главу Половинского района. Эксклюзив

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане арестовали экс-чиновника Армэна Хачатуряна
В Кургане арестовали экс-чиновника Армэна Хачатуряна Фото:

Курганские силовики арестовали бывшего главу Половинского района Армэна Хачатуряна. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона и правоохранительным органам.

«Экс-главу Половинского района Армэна Хачатуряна арестовали. Также были проведены обыски», — сообщили URA.RU инсайдеры. 

Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Ответы ожидаются.

Армэн Хачатурян возглавлял Половинский район с 2015 по 2020 годы. Он досрочно покинул пост главы муниципалитета, чтобы не занимать должность «просто ради статуса». Свое увольнение бывший чиновник, в том числе, связывал с отсутствием денег. Позже он стал депутатом Половинского района. В прошлом году он подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Кургана, но позже отказался от участия и снял свою кандидатуру.

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Курганские силовики арестовали бывшего главу Половинского района Армэна Хачатуряна. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона и правоохранительным органам. «Экс-главу Половинского района Армэна Хачатуряна арестовали. Также были проведены обыски», — сообщили URA.RU инсайдеры.  Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Ответы ожидаются. Армэн Хачатурян возглавлял Половинский район с 2015 по 2020 годы. Он досрочно покинул пост главы муниципалитета, чтобы не занимать должность «просто ради статуса». Свое увольнение бывший чиновник, в том числе, связывал с отсутствием денег. Позже он стал депутатом Половинского района. В прошлом году он подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Кургана, но позже отказался от участия и снял свою кандидатуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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