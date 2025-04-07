Курганские силовики арестовали бывшего главу Половинского района Армэна Хачатуряна. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона и правоохранительным органам.
«Экс-главу Половинского района Армэна Хачатуряна арестовали. Также были проведены обыски», — сообщили URA.RU инсайдеры.
Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Ответы ожидаются.
Армэн Хачатурян возглавлял Половинский район с 2015 по 2020 годы. Он досрочно покинул пост главы муниципалитета, чтобы не занимать должность «просто ради статуса». Свое увольнение бывший чиновник, в том числе, связывал с отсутствием денег. Позже он стал депутатом Половинского района. В прошлом году он подавал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Кургана, но позже отказался от участия и снял свою кандидатуру.
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