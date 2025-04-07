Задержанного экс-главу Половинского района Курганской области Армэна Хачатуряна подозревают в мошенничестве с землей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Хачатурян подозревается в мошенничестве с землей. Это одна из статей», — сообщил инсайдер.
Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Ответы ожидаются. Журналист URA.RU позвонил на номер Хачатуряна. На звонок ответила женщина, которая подтвердила, что Хачатурян задержан. Других подробностей она говорить не стала.
Ранее URA.RU писало, что силовики задержали бывшего чиновника Армэна Хачатуряна. У него были проведены обыски.
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