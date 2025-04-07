07 апреля 2025

Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию президента Сирии

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Генсеком правительства Сирии стал гинеколог из Воронежа
Генсеком правительства Сирии стал гинеколог из Воронежа Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

Гинеколог из Воронежа Махер Хусейн аль-Шараа был назначен генсеком администрации президента Сирии. Об этом сообщило издание Al-Araby.

Махер Хусейн аль-Шараа является младшим братом Ахмеда аш-Шараа, который в данный момент исполняет обязанности президента Сирии и возглавляет движение Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ). В настоящее время стало известно о том, что аль-Шараа назначен генсеком сирийского президента, пишет  Al-Araby, их данные передает Life.ru.

До своего назначения в сирийскую администрацию Махер Хусейн аль-Шараа работал в медицинской сфере в России. С 2014 по 2021 год он занимал должность гинеколога и заведующего отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже, а также управлял женской консультацией в поликлинике №1 РЖД.

Ранее Ахмед аш-Шараа заявил о создании нового кабинета министров в Сирии. По его словам, это новое правительство приведет страну к восстановлению и реформам.

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Гинеколог из Воронежа Махер Хусейн аль-Шараа был назначен генсеком администрации президента Сирии. Об этом сообщило издание Al-Araby. Махер Хусейн аль-Шараа является младшим братом Ахмеда аш-Шараа, который в данный момент исполняет обязанности президента Сирии и возглавляет движение Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ). В настоящее время стало известно о том, что аль-Шараа назначен генсеком сирийского президента, пишет  Al-Araby, их данные передает Life.ru. До своего назначения в сирийскую администрацию Махер Хусейн аль-Шараа работал в медицинской сфере в России. С 2014 по 2021 год он занимал должность гинеколога и заведующего отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже, а также управлял женской консультацией в поликлинике №1 РЖД. Ранее Ахмед аш-Шараа заявил о создании нового кабинета министров в Сирии. По его словам, это новое правительство приведет страну к восстановлению и реформам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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