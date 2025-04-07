Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию президента Сирии

Гинеколог из Воронежа Махер Хусейн аль-Шараа был назначен генсеком администрации президента Сирии. Об этом сообщило издание Al-Araby.
Махер Хусейн аль-Шараа является младшим братом Ахмеда аш-Шараа, который в данный момент исполняет обязанности президента Сирии и возглавляет движение Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ). В настоящее время стало известно о том, что аль-Шараа назначен генсеком сирийского президента, пишет Al-Araby, их данные передает Life.ru.
До своего назначения в сирийскую администрацию Махер Хусейн аль-Шараа работал в медицинской сфере в России. С 2014 по 2021 год он занимал должность гинеколога и заведующего отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже, а также управлял женской консультацией в поликлинике №1 РЖД.
Ранее Ахмед аш-Шараа заявил о создании нового кабинета министров в Сирии. По его словам, это новое правительство приведет страну к восстановлению и реформам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.