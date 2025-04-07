Сказы Бажова помогли челябинцам опередить соперников в престижном медиа-конкурсе

Радиостанция «Искатель» из Златоуста Челябинской области завоевала третье место на конкурсе «Вместе медиа Онлайн». Авторы представили радиопостановку по сказу Павла Бажова «Хозяйка медной горы».
«На недавно прошедшей конференции „Вместе медиа контент“ были объявлены победители в различных номинациях конкурса „Вместе медиа Онлайн“. В номинации „Художественное аудио“ признание получила радиостанция „Искатель“ из Златоуста, занявшая третье место с радиопостановкой по сказу Павел Бажова „Хозяйка медной горы“, — рассказали URA.RU в редакции радиостанции.
Радиопостановка входит в цикл программ «Радиотеатр уральского сказа». Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив в 2024 году. Первое и второе места в этой же номинации заняли радиопостановки от «Радио России Рязань». Проекты «Авдотья Рязаночка» и «Предтеча» рассказывают о древней истории Рязани и ориентированы на разные возрастные группы слушателей.
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