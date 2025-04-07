Зеленский дал должность при ООН послу, который унизил Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский внес значительные изменения в состав украинского дипломатического корпуса, подписав ряд указов о назначении новых послов и других ключевых дипломатических фигур. Согласно официальному сайту президента Украины, изменения затронули ряд стран и международных организаций.
Одним из главных назначений стало перевод Андрея Мельника, бывшего посла Украины в Бразилии и Германии, на должность постоянного представителя при ООН. Также были обновлены посольские должности в Казахстане, Китае, Ливане, Норвегии, Парагвае и Финляндии.
Смена дипломатических представителей произошла на фоне увольнения предыдущего постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. Он покинул свой пост 21 декабря 2024 года.
Ранее Мельник охарактеризовал канцлера Германии Олафа Шольца, как «обиженную ливерную колбасу», подчеркнув его «недостаточно государственное» поведение. Это заявление было сделано после того, как немецкий канцлер отказался посетить Киев в ответ на отказ украинских властей принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, напоминает RT.
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