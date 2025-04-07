07 апреля 2025

Трамп: США будут заключать только выгодные сделки

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Трамп заявил, что США будут заключать только честные и выгодные сделки
Трамп заявил, что США будут заключать только честные и выгодные сделки Фото:

США будут заключать только честные и выгодные сделки с другими странами, и в противном случае прекратят с ними взаимодействие. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. 

«Мы намерены заключать честные и выгодные сделки с каждой страной, а если этого не произойдет, мы не будем иметь с ними ничего общего», — цитирует Трампа РИА Новости. 

Ранее «Царьград» сообщал, что Трамп заявил, что США будут стремиться устранить торговый дефицит с партнерами из Европы и Азии через новые торговые соглашения. Он готов к переговорам, но требует значительных экономических уступок для укрепления экономического лидерства США. 

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США будут заключать только честные и выгодные сделки с другими странами, и в противном случае прекратят с ними взаимодействие. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.  «Мы намерены заключать честные и выгодные сделки с каждой страной, а если этого не произойдет, мы не будем иметь с ними ничего общего», — цитирует Трампа РИА Новости.  Ранее «Царьград» сообщал, что Трамп заявил, что США будут стремиться устранить торговый дефицит с партнерами из Европы и Азии через новые торговые соглашения. Он готов к переговорам, но требует значительных экономических уступок для укрепления экономического лидерства США. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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