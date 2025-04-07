Выдвинутый на пост президента Польши от ведущей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выразил свое «глубокое разочарование» действиями Владимира Зеленского. Политик видит в Киеве не партнера, а конкурента, сообщает польский телеканал Trwam.
«Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании также сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», — сказал Навроцкий в эфире телеканала Trwam.
Он отметил поддержку, оказанную украинским беженцам со стороны поляков, а также шаги, предпринятые польским правительством в помощь украинской армии. Политик напомнил, что вопрос о проведении эксгумаций жертв Волынской трагедии на территории Украины по-прежнему остается открытым. Навроцкий выразил мнение, что в случае избрания на пост президента он намерен стремиться к установлению отношений с Украиной, которые будут строиться исключительно на основе партнерских принципов.
Против президента Украины выступила главная украинка в США Виктория Спартц. Она потребовала отставки Владимира Зеленского, поскольку он не является легитимным. Политик призвала Киев признать факт потери территорий, указав, что игнорирование этого обстоятельства может привести к ухудшению ситуации, пишет «Царьград».
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