07 апреля 2025

«Весеннее обострение»: мужчина бросался на машины на Уралмаше. Видео

На Уралмаше мужчина бросался на машины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Местные видят его не в первый раз
Местные видят его не в первый раз Фото:

Ночью 7 апреля в Екатеринбурге местный житель вышел на проезжую часть и начал бросаться на проезжающие мимо машины. Кадрами с горожанином очевидцы поделились в социальных сетях.

«Проспект Космонавтов — Победы. Весеннее обострение», — поделилась Ирина с telegram-каналом «Злой Екб».

На видео видно, как мужчина разгуливает по дороге, как про тротуару и пытается что-то бросить в проезжающее авто. Местные жители в комментариях отмечают, что наблюдают подобную картину не в первый раз.

«Этого клоуна постоянно вижу. Ко всем пристает, кого увидит», — комментирует один из подписчиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 7 апреля в Екатеринбурге местный житель вышел на проезжую часть и начал бросаться на проезжающие мимо машины. Кадрами с горожанином очевидцы поделились в социальных сетях. «Проспект Космонавтов — Победы. Весеннее обострение», — поделилась Ирина с telegram-каналом «Злой Екб». На видео видно, как мужчина разгуливает по дороге, как про тротуару и пытается что-то бросить в проезжающее авто. Местные жители в комментариях отмечают, что наблюдают подобную картину не в первый раз. «Этого клоуна постоянно вижу. Ко всем пристает, кого увидит», — комментирует один из подписчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...