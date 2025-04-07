Ночью 7 апреля в Екатеринбурге местный житель вышел на проезжую часть и начал бросаться на проезжающие мимо машины. Кадрами с горожанином очевидцы поделились в социальных сетях.
«Проспект Космонавтов — Победы. Весеннее обострение», — поделилась Ирина с telegram-каналом «Злой Екб».
На видео видно, как мужчина разгуливает по дороге, как про тротуару и пытается что-то бросить в проезжающее авто. Местные жители в комментариях отмечают, что наблюдают подобную картину не в первый раз.
«Этого клоуна постоянно вижу. Ко всем пристает, кого увидит», — комментирует один из подписчиков.
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