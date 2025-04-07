В Госдуме раскрыли реальный размер индексации пенсий в 2026 году

Глава комитета Госдумы РФ по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, каким будет реальный размер индексации пенсий в следующем году. Своим мнением он поделился с журналистами.
«С 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсий. Согласно законодательству, в феврале выплаты пересчитают с учетом текущей инфляции, а в апреле — прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде страны. Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Но ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — рассказал Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.
Ранее член комитета ГД по труду и соцполитике Светлана Бессараб в интервью RT отметила, что пенсионное обеспечение в стране — прозрачно и справедливо. Переход на двухэтапную индексацию в конце марта анонсировал глава правительства РФ Михаил Мишустин, передает «Национальная служба новостей». В апреле текущего года социальные пенсии россиян были проиндексированы на 14,75%, напоминает телеканал 360. Гаврилов уже заявлял, что выплаты пенсионерам не должны быть привязаны к уровню инфляции, а повышения — производиться систематически.
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