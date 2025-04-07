07 апреля 2025

В Госдуме раскрыли реальный размер индексации пенсий в 2026 году

С 2026 года в РФ будет действовать новый порядок индексации страховых пенсий
© Служба новостей «URA.RU»
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За год фактическое повышение ожидается в районе 1 633 рублей, что не выглядит существенным при росте цен
За год фактическое повышение ожидается в районе 1 633 рублей, что не выглядит существенным при росте цен Фото:

Глава комитета Госдумы РФ по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, каким будет реальный размер индексации пенсий в следующем году. Своим мнением он поделился с журналистами.

«С 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсий. Согласно законодательству, в феврале выплаты пересчитают с учетом текущей инфляции, а в апреле — прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде страны. Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Но ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — рассказал Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.

Ранее член комитета ГД по труду и соцполитике Светлана Бессараб в интервью RT отметила, что пенсионное обеспечение в стране — прозрачно и справедливо. Переход на двухэтапную индексацию в конце марта анонсировал глава правительства РФ Михаил Мишустин, передает «Национальная служба новостей». В апреле текущего года социальные пенсии россиян были проиндексированы на 14,75%, напоминает телеканал 360. Гаврилов уже заявлял, что выплаты пенсионерам не должны быть привязаны к уровню инфляции, а повышения — производиться систематически.

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Глава комитета Госдумы РФ по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, каким будет реальный размер индексации пенсий в следующем году. Своим мнением он поделился с журналистами. «С 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсий. Согласно законодательству, в феврале выплаты пересчитают с учетом текущей инфляции, а в апреле — прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде страны. Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Но ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — рассказал Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС. Ранее член комитета ГД по труду и соцполитике Светлана Бессараб в интервью RT отметила, что пенсионное обеспечение в стране — прозрачно и справедливо. Переход на двухэтапную индексацию в конце марта анонсировал глава правительства РФ Михаил Мишустин, передает «Национальная служба новостей». В апреле текущего года социальные пенсии россиян были проиндексированы на 14,75%, напоминает телеканал 360. Гаврилов уже заявлял, что выплаты пенсионерам не должны быть привязаны к уровню инфляции, а повышения — производиться систематически.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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