Потепление до +17 принесет циклон в Свердловскую область

В Свердловскую область вместе со снегом и дождями придет кратковременное потепление до +17°C. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Движение фронта на север вызвано активизацией циклона Zion, система которого пополнилась южным циклоном, вышедшим со стороны Черного моря. Осадки 8 апреля по области сохранятся только в северных районах, ожидаются они в виде снега», — говорится в прогнозе.
В понедельник, 8 апреля, жителей Свердловской области ожидает переменчивая, но преимущественно тёплая погода. По данным синоптиков, в ночные часы температура опустится до -3...-8°C, однако на юге области будет значительно теплее — от 0 до +3 °C. Днём в регионе столбики термометров поднимутся до +3...+8°C, а в южных районах — до +14, местами до +17°C.
В Екатеринбурге ночь обещает быть пасмурной, утром возможен туман. Днем облачность сменится на переменную, осадков не ожидается. Температура в столице Урала составит от -1...+1°C ночью и до +9...+11°C днем.
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