Средний чек на отдых в Турции у тюменцев вырос на 77%

В 2025 году тюменцам отдых в Турции обойдется примерно в 220 тысяч рублей. Это на 77% больше, чем годом ранее, сообщили аналитики «Слетать.ру».
«У тюменцев вырос средний чек на путешествия в Турцию. В 2025 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 77%, составив 220 тысяч рублей», — рассказали специалисты РБК Тюмень.
На втором месте по увеличению цены для тюменцев стоит отдых по России. Его средний чек составляет почти 112 тысяч рублей, что на 53% больше, чем годом ранее. Третью строчку занял Тайланд (+22%, 219 тысяч рублей), четвертую — ОАЭ (+10%, 163 тысячи), а четвертую — Египет (+3%, 174 тысячи).
При этом, путешествовать тюменцы стали на 35,4% чаще. Более всего их интересуют туризм внутри страны, Турция, Шри-Ланка, Египет, Тайланд и Абхазия.
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