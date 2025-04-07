07 апреля 2025

Средний чек на отдых в Турции у тюменцев вырос на 77%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцы стали путешествовать на 35,4% чаще
Тюменцы стали путешествовать на 35,4% чаще Фото:

В 2025 году тюменцам отдых в Турции обойдется примерно в 220 тысяч рублей. Это на 77% больше, чем годом ранее, сообщили аналитики «Слетать.ру».

«У тюменцев вырос средний чек на путешествия в Турцию. В 2025 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 77%, составив 220 тысяч рублей», — рассказали специалисты РБК Тюмень.

На втором месте по увеличению цены для тюменцев стоит отдых по России. Его средний чек составляет почти 112 тысяч рублей, что на 53% больше, чем годом ранее. Третью строчку занял Тайланд (+22%, 219 тысяч рублей), четвертую — ОАЭ (+10%, 163 тысячи), а четвертую — Египет (+3%, 174 тысячи).

При этом, путешествовать тюменцы стали на 35,4% чаще. Более всего их интересуют туризм внутри страны, Турция, Шри-Ланка, Египет, Тайланд и Абхазия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году тюменцам отдых в Турции обойдется примерно в 220 тысяч рублей. Это на 77% больше, чем годом ранее, сообщили аналитики «Слетать.ру». «У тюменцев вырос средний чек на путешествия в Турцию. В 2025 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 77%, составив 220 тысяч рублей», — рассказали специалисты РБК Тюмень. На втором месте по увеличению цены для тюменцев стоит отдых по России. Его средний чек составляет почти 112 тысяч рублей, что на 53% больше, чем годом ранее. Третью строчку занял Тайланд (+22%, 219 тысяч рублей), четвертую — ОАЭ (+10%, 163 тысячи), а четвертую — Египет (+3%, 174 тысячи). При этом, путешествовать тюменцы стали на 35,4% чаще. Более всего их интересуют туризм внутри страны, Турция, Шри-Ланка, Египет, Тайланд и Абхазия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...