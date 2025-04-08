Лолита пообещала потратить всю пенсию, чтобы проматериться

Лолита: готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово
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Лолита готова тратить за каждое матерное слово по 1000 рублей
Лолита готова тратить за каждое матерное слово по 1000 рублей Фото:

Российская певица Лолита Милявская заявила, что готова потратить всю пенсию на штрафы за нецензурную лексику. Так она отреагировала на предложении депутата Госдумы Александра Аксененко о пвышении штрафов за мат в общественных местах.

«Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», — заявила Милявская в беседе с «Ридусом».

Ранее Аксененко заявил о необходимости увеличить штрафы за нецензурные ругательства с нынешних 500-1000 рублей, которые он считает недостаточными для ограничения их употребления. Он предложит повысить штрафы до 10-20 тысяч рублей для физических лиц и значительно увеличить штрафы для юридических лиц. Законопроект будет касаться матерщины как в общественных местах, так и в интернете, включая театральные и культурные мероприятия.

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Российская певица Лолита Милявская заявила, что готова потратить всю пенсию на штрафы за нецензурную лексику. Так она отреагировала на предложении депутата Госдумы Александра Аксененко о пвышении штрафов за мат в общественных местах. «Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», — заявила Милявская в беседе с «Ридусом». Ранее Аксененко заявил о необходимости увеличить штрафы за нецензурные ругательства с нынешних 500-1000 рублей, которые он считает недостаточными для ограничения их употребления. Он предложит повысить штрафы до 10-20 тысяч рублей для физических лиц и значительно увеличить штрафы для юридических лиц. Законопроект будет касаться матерщины как в общественных местах, так и в интернете, включая театральные и культурные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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