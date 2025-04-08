Названы сферы, в которых можно заработать больше 100 тысяч рублей

«Зарплата.ру»: свыше 100 тысяч рублей можно заработать в сфере логистике
© Служба новостей «URA.RU»
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Сфера логистики и перевозок является одной из самой высокооплачиваемой
Сфера логистики и перевозок является одной из самой высокооплачиваемой Фото:

Самые высокие зарплатные предложения, превышающие 100 тысяч рублей, чаще всего встречаются в таких отраслях как транспорт, логистика, перевозки, производство и строительство. Это следует из исследования портала «Зарплата.ру».

«Чаще всего заработок в 100 тысяч рублей и выше предлагают в таких сферах, как транспорт, логистика, перевозки, производство, некоторых специальностях в строительной отрасли», — передает «Прайм» со ссылкой на исследование. По данным издания, высокий уровень заработка в этих сферах включает в себя определенные условия работы — вахтовый метод, релокацию или выполнение ключевых показателей эффективности.

Исследование также показало, что за год особенно выросла зарплата курьеров (+96%), водителей (+65%), машинистов (+59%), сварщиков (+54%), упаковщиков и токарей (по +42%). В том числе рост доходов произошел у кладовщиков (+37%), разнорабочих (+35%), менеджеров по продажам (+22%) и врачей (+21%).

Аналитики также отметили, что в настоящее время темпы роста зарплатных предложений замедляются. Это связано с достижением компаниями предела возможностей по увеличению зарплатного фонда, при этом повышения зарплат ожидаются лишь для наиболее востребованных и дефицитных специалистов.

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Самые высокие зарплатные предложения, превышающие 100 тысяч рублей, чаще всего встречаются в таких отраслях как транспорт, логистика, перевозки, производство и строительство. Это следует из исследования портала «Зарплата.ру». «Чаще всего заработок в 100 тысяч рублей и выше предлагают в таких сферах, как транспорт, логистика, перевозки, производство, некоторых специальностях в строительной отрасли», — передает «Прайм» со ссылкой на исследование. По данным издания, высокий уровень заработка в этих сферах включает в себя определенные условия работы — вахтовый метод, релокацию или выполнение ключевых показателей эффективности. Исследование также показало, что за год особенно выросла зарплата курьеров (+96%), водителей (+65%), машинистов (+59%), сварщиков (+54%), упаковщиков и токарей (по +42%). В том числе рост доходов произошел у кладовщиков (+37%), разнорабочих (+35%), менеджеров по продажам (+22%) и врачей (+21%). Аналитики также отметили, что в настоящее время темпы роста зарплатных предложений замедляются. Это связано с достижением компаниями предела возможностей по увеличению зарплатного фонда, при этом повышения зарплат ожидаются лишь для наиболее востребованных и дефицитных специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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