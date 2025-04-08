Украинские дроны ночью атаковали два российских региона

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Российские ситемы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях
Российские ситемы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны РФ сбили 23 украинских беспилотника, которые пытались атаковать территории Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

«За прошедшую ночь силы ПВО успешно отражали атаку, уничтожив все 23 украинских БПЛА, направленные на объекты в Белгородской и Курской областях», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. 

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки на село Борки Валуйского округа был ранен 16-летний подросток. Он получил травмы от сброшенного беспилотником взрывного устройства и был доставлен в Валуйскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, раной головы и осколочными ранениями рук и ног. Вся необходимая помощь оказана. Информации о последствиях атаки в Курской области пока нет. 

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За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны РФ сбили 23 украинских беспилотника, которые пытались атаковать территории Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. «За прошедшую ночь силы ПВО успешно отражали атаку, уничтожив все 23 украинских БПЛА, направленные на объекты в Белгородской и Курской областях», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.  По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки на село Борки Валуйского округа был ранен 16-летний подросток. Он получил травмы от сброшенного беспилотником взрывного устройства и был доставлен в Валуйскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, раной головы и осколочными ранениями рук и ног. Вся необходимая помощь оказана. Информации о последствиях атаки в Курской области пока нет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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