07 апреля 2025

Минстрой признал тюменские скверы эталонными

Два сквера Тюменской области внесены в федеральный реестр лучших практик
© Служба новостей «URA.RU»
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Два сквера Тюменской области внесли в федеральный реестр
Два сквера Тюменской области внесли в федеральный реестр Фото:

Два сквера Тюменской области признаны эталонными и рекомендованы в качестве примера другим регионам. Сквер Леонида Згерского в Тюмени и сквер Выпускников в Тобольске внесены Минстроем в федеральный реестр лучших практик благоустройства, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации было подано 396 заявок от 88 субъектов в 2024 году. По результатам конкурсного отбора, в федеральный реестр были включены 48 лучших проектов из 34 регионов страны, в том числе — два из Тюменской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при выборе проектов Минстрой учитывал качество реализации проекта, социальный и экономический эффект. Также эксперты оценивали инновационность и востребованность предлагаемых решений.

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Два сквера Тюменской области признаны эталонными и рекомендованы в качестве примера другим регионам. Сквер Леонида Згерского в Тюмени и сквер Выпускников в Тобольске внесены Минстроем в федеральный реестр лучших практик благоустройства, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации было подано 396 заявок от 88 субъектов в 2024 году. По результатам конкурсного отбора, в федеральный реестр были включены 48 лучших проектов из 34 регионов страны, в том числе — два из Тюменской области», — говорится в сообщении. Отмечается, что при выборе проектов Минстрой учитывал качество реализации проекта, социальный и экономический эффект. Также эксперты оценивали инновационность и востребованность предлагаемых решений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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