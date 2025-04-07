Минстрой признал тюменские скверы эталонными

Два сквера Тюменской области признаны эталонными и рекомендованы в качестве примера другим регионам. Сквер Леонида Згерского в Тюмени и сквер Выпускников в Тобольске внесены Минстроем в федеральный реестр лучших практик благоустройства, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации было подано 396 заявок от 88 субъектов в 2024 году. По результатам конкурсного отбора, в федеральный реестр были включены 48 лучших проектов из 34 регионов страны, в том числе — два из Тюменской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при выборе проектов Минстрой учитывал качество реализации проекта, социальный и экономический эффект. Также эксперты оценивали инновационность и востребованность предлагаемых решений.
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