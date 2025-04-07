Власти района ЯНАО отказали участнику СВО в льготах

Мать участника СВО добилась жилищно-коммунальной выплаты для сына-ветерана от департамента соцзащиты только через прокуратура Шурышкарского района (ЯНАО). Об этом сообщили в надзорном ведомстве округа.
«Прокуратура Шурышкарского района провела проверку по обращению матери участника СВО по факту отказа в предоставлении мер социальной поддержки ее сыну. Установлено, что департаментом социальной защиты населения администрации Шурышкарского района отказано местному жителю — участнику СВО в предоставлении жилищно-коммунальной выплаты для ветеранов боевых действий», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Прокурор района направил иск в суд, которые удовлетворил требования — участник СВО получил права на выплату. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Шурышкарского района.
URA.RU сообщало, что ранее прокуратура Шурышкарского района ЯНАО добилась компенсации в пользу пенсионерки, пострадавшей в ДТП. Суд обязал виновника происшествия выплатить потерпевшей сумму в размере 400 тысяч рублей
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