07 апреля 2025

Власти района ЯНАО отказали участнику СВО в льготах

Прокуратура ЯНАО помогла участнику СВО добиться положенных выплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд признал право участника СВО на соцвыплату
Суд признал право участника СВО на соцвыплату Фото:

Мать участника СВО добилась жилищно-коммунальной выплаты для сына-ветерана от департамента соцзащиты только через прокуратура Шурышкарского района (ЯНАО). Об этом сообщили в надзорном ведомстве округа.

«Прокуратура Шурышкарского района провела проверку по обращению матери участника СВО по факту отказа в предоставлении мер социальной поддержки ее сыну. Установлено, что департаментом социальной защиты населения администрации Шурышкарского района отказано местному жителю — участнику СВО в предоставлении жилищно-коммунальной выплаты для ветеранов боевых действий», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Прокурор района направил иск в суд, которые удовлетворил требования — участник СВО получил права на выплату. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Шурышкарского района.

URA.RU сообщало, что ранее прокуратура Шурышкарского района ЯНАО добилась компенсации в пользу пенсионерки, пострадавшей в ДТП. Суд обязал виновника происшествия выплатить потерпевшей сумму в размере 400 тысяч рублей

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Мать участника СВО добилась жилищно-коммунальной выплаты для сына-ветерана от департамента соцзащиты только через прокуратура Шурышкарского района (ЯНАО). Об этом сообщили в надзорном ведомстве округа. «Прокуратура Шурышкарского района провела проверку по обращению матери участника СВО по факту отказа в предоставлении мер социальной поддержки ее сыну. Установлено, что департаментом социальной защиты населения администрации Шурышкарского района отказано местному жителю — участнику СВО в предоставлении жилищно-коммунальной выплаты для ветеранов боевых действий», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Прокурор района направил иск в суд, которые удовлетворил требования — участник СВО получил права на выплату. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Шурышкарского района. URA.RU сообщало, что ранее прокуратура Шурышкарского района ЯНАО добилась компенсации в пользу пенсионерки, пострадавшей в ДТП. Суд обязал виновника происшествия выплатить потерпевшей сумму в размере 400 тысяч рублей
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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