Тюменцев зовут копаться в земле за 320 тысяч рублей в месяц

В Тюменской области работодатели открыли с начала года 140 вакансий для геологов, это в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом максимальные зарплатные предложения от тюменских компаний составляют 320 тысяч рублей в месяц, сообщает аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru.
«Самый активный интерес к поиску и найму геологов проявляют компании из добывающей отрасли. Кроме того, в горных мастерах нуждаются работодатели из отраслей „Нефть и газ“, „Металлургия, металлообработка“ и „Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование“», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работодатели помимо высоких окладов предлагают также дополнительные льготы, выплаты и бонусы. Среди частых предложений — оплата межвахтового отпуска, комфортные условия проживания и премии.
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