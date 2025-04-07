07 апреля 2025

Тюменцев зовут копаться в земле за 320 тысяч рублей в месяц

В Тюменской области в полтора раза вырос спрос на геологов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дефицита геологов на рынке труда Тюменской области не наблюдается
Дефицита геологов на рынке труда Тюменской области не наблюдается Фото:

В Тюменской области работодатели открыли с начала года 140 вакансий для геологов, это в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом максимальные зарплатные предложения от тюменских компаний составляют 320 тысяч рублей в месяц, сообщает аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru.

«Самый активный интерес к поиску и найму геологов проявляют компании из добывающей отрасли. Кроме того, в горных мастерах нуждаются работодатели из отраслей „Нефть и газ“, „Металлургия, металлообработка“ и „Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работодатели помимо высоких окладов предлагают также дополнительные льготы, выплаты и бонусы. Среди частых предложений — оплата межвахтового отпуска, комфортные условия проживания и премии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области работодатели открыли с начала года 140 вакансий для геологов, это в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом максимальные зарплатные предложения от тюменских компаний составляют 320 тысяч рублей в месяц, сообщает аналитический отдел рекрутингового агентства hh.ru. «Самый активный интерес к поиску и найму геологов проявляют компании из добывающей отрасли. Кроме того, в горных мастерах нуждаются работодатели из отраслей „Нефть и газ“, „Металлургия, металлообработка“ и „Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование“», — говорится в сообщении. Отмечается, что работодатели помимо высоких окладов предлагают также дополнительные льготы, выплаты и бонусы. Среди частых предложений — оплата межвахтового отпуска, комфортные условия проживания и премии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...