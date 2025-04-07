07 апреля 2025

Суд досрочно отпустил на свободу убийцу из жестокой уральской банды Федоровича

Из колонии досрочно вышел член банды блогера Василия Федоровича
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу юриста-блогера Василия Федоровича. Екатеринбург, федорович василий
Банда Василия Федоровича действовала шесть лет Фото:
новость из сюжета
Дело банды Федоровича

Тульский областной суд отпустил из колонии члена уральской области юриста-блогера Василия Федоровича — Андрея Зорина — сына бывшего сотрудника администрации губернатора Свердловской области. Информация об этом появилась в картотеке инстанции.

В 2015 году Зорин получил 14 лет тюрьмы. В марте суд заменил оставшиеся 1,5 года колонии на принудительные работы.

Группировка действовала с 2006 по 2012 год. Ее лидерами считались Федорович и Даниил Поташников (его убили сообщники). Всего на счету банды 14 убийств и покушения на пятерых человек. Своих жерв они убивали ножами, кувалдами, из пистолетов и револьверов. Федорович получил 22 года в колонии.

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Тульский областной суд отпустил из колонии члена уральской области юриста-блогера Василия Федоровича — Андрея Зорина — сына бывшего сотрудника администрации губернатора Свердловской области. Информация об этом появилась в картотеке инстанции. В 2015 году Зорин получил 14 лет тюрьмы. В марте суд заменил оставшиеся 1,5 года колонии на принудительные работы. Группировка действовала с 2006 по 2012 год. Ее лидерами считались Федорович и Даниил Поташников (его убили сообщники). Всего на счету банды 14 убийств и покушения на пятерых человек. Своих жерв они убивали ножами, кувалдами, из пистолетов и револьверов. Федорович получил 22 года в колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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