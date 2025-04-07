Суд досрочно отпустил на свободу убийцу из жестокой уральской банды Федоровича

Тульский областной суд отпустил из колонии члена уральской области юриста-блогера Василия Федоровича — Андрея Зорина — сына бывшего сотрудника администрации губернатора Свердловской области. Информация об этом появилась в картотеке инстанции.
В 2015 году Зорин получил 14 лет тюрьмы. В марте суд заменил оставшиеся 1,5 года колонии на принудительные работы.
Группировка действовала с 2006 по 2012 год. Ее лидерами считались Федорович и Даниил Поташников (его убили сообщники). Всего на счету банды 14 убийств и покушения на пятерых человек. Своих жерв они убивали ножами, кувалдами, из пистолетов и револьверов. Федорович получил 22 года в колонии.
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