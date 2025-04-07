Общество Суд досрочно отпустил на свободу убийцу из жестокой уральской банды Федоровича Из колонии досрочно вышел член банды блогера Василия Федоровича 08 апреля 2025 в 09:58 Размер текста - 17 + Банда Василия Федоровича действовала шесть лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело банды Федоровича Тульский областной суд отпустил из колонии члена уральской области юриста-блогера Василия Федоровича — Андрея Зорина — сына бывшего сотрудника администрации губернатора Свердловской области. Информация об этом появилась в картотеке инстанции. В 2015 году Зорин получил 14 лет тюрьмы. В марте суд заменил оставшиеся 1,5 года колонии на принудительные работы. Группировка действовала с 2006 по 2012 год. Ее лидерами считались Федорович и Даниил Поташников (его убили сообщники). Всего на счету банды 14 убийств и покушения на пятерых человек. Своих жерв они убивали ножами, кувалдами, из пистолетов и револьверов. Федорович получил 22 года в колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тульский областной суд отпустил из колонии члена уральской области юриста-блогера Василия Федоровича — Андрея Зорина — сына бывшего сотрудника администрации губернатора Свердловской области. Информация об этом появилась в картотеке инстанции. В 2015 году Зорин получил 14 лет тюрьмы. В марте суд заменил оставшиеся 1,5 года колонии на принудительные работы. Группировка действовала с 2006 по 2012 год. Ее лидерами считались Федорович и Даниил Поташников (его убили сообщники). Всего на счету банды 14 убийств и покушения на пятерых человек. Своих жерв они убивали ножами, кувалдами, из пистолетов и револьверов. Федорович получил 22 года в колонии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям