07 апреля 2025

В Тюмени почти на два часа отложено прибытие рейса с элитного курорта

Прибытие самолета из Шарм-эль-Шейха в Тюмень задерживается на два часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержка связана с поздним прибытием борта в Шарм-эль-Шейх
Задержка связана с поздним прибытием борта в Шарм-эль-Шейх Фото:

На два часа задерживается прибытие самолета из Арабских Эмиратов в Тюмень. Об этом сообщает электронное табло тюменского аэропорта Рощино.

«Рейс UJ 695 авиакомпании Almastria Airlines. Маршрут Шарм-эль-Шейх — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 10:50, ожидаемое время прибытия — 12:21» — говорится в сообщении.

В справочной службе Рощино отметили, что рейс задерживается из-за позднего прибытия борта в аэропорт вылета. По данным Gismeteo, в настоящий момент в Шарм-эль-Шейхе погодные условия движению воздушного транспорта не препятствуют, боковой ветер отсутствует. Отмечается также, что из-за позднего прибытия в Тюмень, обратный вылет также будет задержан на два часа.

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На два часа задерживается прибытие самолета из Арабских Эмиратов в Тюмень. Об этом сообщает электронное табло тюменского аэропорта Рощино. «Рейс UJ 695 авиакомпании Almastria Airlines. Маршрут Шарм-эль-Шейх — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 10:50, ожидаемое время прибытия — 12:21» — говорится в сообщении. В справочной службе Рощино отметили, что рейс задерживается из-за позднего прибытия борта в аэропорт вылета. По данным Gismeteo, в настоящий момент в Шарм-эль-Шейхе погодные условия движению воздушного транспорта не препятствуют, боковой ветер отсутствует. Отмечается также, что из-за позднего прибытия в Тюмень, обратный вылет также будет задержан на два часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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