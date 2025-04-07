В Тюмени почти на два часа отложено прибытие рейса с элитного курорта

На два часа задерживается прибытие самолета из Арабских Эмиратов в Тюмень. Об этом сообщает электронное табло тюменского аэропорта Рощино.
«Рейс UJ 695 авиакомпании Almastria Airlines. Маршрут Шарм-эль-Шейх — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 10:50, ожидаемое время прибытия — 12:21» — говорится в сообщении.
В справочной службе Рощино отметили, что рейс задерживается из-за позднего прибытия борта в аэропорт вылета. По данным Gismeteo, в настоящий момент в Шарм-эль-Шейхе погодные условия движению воздушного транспорта не препятствуют, боковой ветер отсутствует. Отмечается также, что из-за позднего прибытия в Тюмень, обратный вылет также будет задержан на два часа.
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