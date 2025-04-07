Социальный фонд России по Югре с 1 апреля проиндексировал пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, на 14,75%. Повышение затронуло свыше 31 тысячи югорчан, средний размер выплаты вырос до 21 421 рублей, сообщили URA.RU в ведомстве.
«Повышение затронуло свыше 31 тыс. пенсионеров Югры, среди которых свыше 29 тысячи получателей социальной пенсии. Большинству пенсионеров она выплачивается в связи с инвалидностью и потерей кормильца», — сообщили агентству в ведомстве. Средний размер социальной пенсии поднялся до 21 421 рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам с учетом районного коэффициента 1,5 составила 31 766,39 рублей, социальная пенсия инвалидам первой группы — 26 472,36 рублей.
Выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, выросли до 31 241,42 рублей. Пенсия граждан с инвалидностью вследствие военной травмы, также получающих две пенсии, увеличена до 27 647,80 рублей.
«Вместе с социальными проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, знаком „Житель осажденного Севастополя“ или знаком „Житель осажденного Сталинграда“, военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей. Индексация также затронула пенсии граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей, космонавтов и летчиков-испытателей», — сообщила заместитель управляющего Отделения СФР по ХМАО–Югре рассказала Ольга Галюк.
Ранее URA.RU рассказало, в каком городе ХМАО самые высокие пенсии. В Урае пожилые люди получают самые высокие выплаты в регионе — почти 35,5 тысяч рублей.
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