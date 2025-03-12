Социальный фонд озвучил самый большой размер пенсий у жителей ХМАО

В Урае (ХМАО) пожилые люди получают самые высокие выплаты в регионе. Ежемесячная пенсия составляет почти 35,5 тысяч рублей, сообщили URA.RU в региональном отделении СФР.
«В Урае зарегистрировано около 14 тысяч пенсионеров, средняя пенсия равняется 35,472 рубля в месяц», — следует из аналитики ведомства. Второе и третье место по величине пенсий у жителей Сургута и Нижневартовска — в обоих городах сумма на несколько копеек превышает 34 тысячи рублей.
Самая маленькая пенсия в регионе у жителей Кондинского района — 28, 081 рублей. Средняя пенсия в целом по ХМАО — 33, 863 рубля.
Самая высокая выплата назначается федеральным госслужащим, их средняя ежемесячная пенсия незначительно превышает 48 тысяч рублей. Меньше всего социальная пенсия, она назначается в связи с потерей кормильца, например, или тем, у кого нет трудового стажа — таким людям полагается в ХМАО в среднем 18, 841 рубль в месяц.
Сумма пенсии для военных и их семей — чуть выше 24 тысяч рублей. Пострадавшим от техногенных катастроф немногим полагается более 34 тысяч рублей в месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в 2024 году на досрочную пенсию по старости вышли 166 многодетных югорчанок. Из них 83 — мамы пяти и более детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!