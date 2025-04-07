Экс-главу Половинского района (Курганская область) Армэна Хачатуряна, отправленного под стражу в СИЗО, обвиняют в создании преступной организации с целью мошенничества. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России в отношении жителя города Кургана возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159.2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (участие в преступном сообществе, мошенничество). 3 апреля подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы преступной группой, в состав которой входил обвиняемый, совершались преступления путем незаконного получения бюджетных денежных средств в виде субсидий. Деньги шли за фактически невыполненные культуртехнические работы на земельных участках. Незаконно полученными средствами они распорядились по своему усмотрению. Ущерб составил более 12 млн рублей.
По месту жительства обвиняемого при оперативном сопровождении регионального УФСБ России прошли обыски. Были изъяты сотовые телефоны, печати и документы.
Ранее URA.RU об обысках силовиков у экс-чиновника Армэна Хачатуряна. Он был задержан и отправлен под стражу в СИЗО на два месяца. Его подозревают в мошенничестве с землей. Хачатурян возглавлял Половинский район с 2015 по 2022 годы.
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