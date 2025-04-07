07 апреля 2025

Экс-главу курганского района Хачатуряна отправили СИЗО. Эксклюзив

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Армэна Хачатуряна отправили в СИЗО на два месяца
Армэна Хачатуряна отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Экс-главу Половинского района (Курганская область) Армэна Хачатуряна отправили в СИЗО на два месяца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Хачатуряну избрали меру пресечения. Экс-главу Половинского района отправили в СИЗО на два месяца по 2 июня», — сообщил источник. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Курганского городского суда. 

О задержании бывшего чиновника стало известно 7 апреля. Силовики провели обыски у Хачатуряна. Его подозревают в мошенничестве с землей. Хачатурян с 2015 по 2020 годы руководил Половинским районом. После ухода с поста он он стал депутатом, а в прошлом году хотел стать мэром Кургана и подавал документы на конкурс. Однако спустя время он снял свою кандидатуру. 

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Экс-главу Половинского района (Курганская область) Армэна Хачатуряна отправили в СИЗО на два месяца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Хачатуряну избрали меру пресечения. Экс-главу Половинского района отправили в СИЗО на два месяца по 2 июня», — сообщил источник. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Курганского городского суда.  О задержании бывшего чиновника стало известно 7 апреля. Силовики провели обыски у Хачатуряна. Его подозревают в мошенничестве с землей. Хачатурян с 2015 по 2020 годы руководил Половинским районом. После ухода с поста он он стал депутатом, а в прошлом году хотел стать мэром Кургана и подавал документы на конкурс. Однако спустя время он снял свою кандидатуру. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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