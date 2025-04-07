Экс-главу Половинского района (Курганская область) Армэна Хачатуряна отправили в СИЗО на два месяца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Хачатуряну избрали меру пресечения. Экс-главу Половинского района отправили в СИЗО на два месяца по 2 июня», — сообщил источник. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Курганского городского суда.
О задержании бывшего чиновника стало известно 7 апреля. Силовики провели обыски у Хачатуряна. Его подозревают в мошенничестве с землей. Хачатурян с 2015 по 2020 годы руководил Половинским районом. После ухода с поста он он стал депутатом, а в прошлом году хотел стать мэром Кургана и подавал документы на конкурс. Однако спустя время он снял свою кандидатуру.
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