С 1 января 2026 года пенсионеров ждет двойная индексация выплат. Сначала — февральская прибавка по инфляции, затем апрельская — с учетом доходов Соцфонда. А если зарплаты вырастут сильнее цен, пенсии могут увеличить еще больше, рассказал глава комитета Госдумы РФ по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Новая схема двухэтапной индексации пенсий
С 2026 года в России введут двухэтапную индексацию страховых пенсий. Это решение основывается на экономических принципах, направленных на обеспечение социальной справедливости и стабилизации пенсионной системы.
Как будет работать механизм двухэтапной индексации
- Первый этап (февраль). Индексация пенсий будет проводиться с учетом фактической инфляции за предыдущий год.
- Второй этап (апрель). Дополнительный рост пенсий будет зависеть от объема поступлений в Социальный фонд.
Общий прогноз на 2026 год предполагает увеличение страховых пенсий на 4,5% в феврале и на 5,5% в апреле. Таким образом, общее повышение составит около 10% за год.
Преимущества и риски новой пенсионной системы
Новый механизм индексации направлен на повышение устойчивости и прозрачности пенсионной системы. С его помощью власти планируют более точно учитывать экономические условия, защищая доходы пенсионеров от обесценивания. Однако необходимо учитывать, что такая гибкость может привести к нестабильности. Каждый год окончательная сумма пенсионных выплат будет зависеть от разных экономических факторов, что создает определенную неопределенность для пенсионеров.
Новые правила выхода на пенсию
С 2026 года россиянам упростят процесс назначения страховой пенсии. Теперь для некоторых категорий граждан пенсия будет оформляться автоматически, без необходимости подавать заявление.
Как будет работать беззаявительный порядок
За месяц до достижения пенсионного возраста Социальный фонд направит гражданину уведомление с расчетами о размере будущей пенсии, состоянии лицевого счета и возможных вариантах (например, о том, сколько можно заработать с помощью отсрочки выплаты). Пенсия будет назначена автоматически, если человек соответствует всем критериям: возрасту, стажу и количеству баллов. Это нововведение значительно упрощает взаимодействие граждан с пенсионной системой и снижает риск ошибок или задержек в назначении выплат.
Кто выйдет на пенсию в 2026 году
- Мужчины старше 64 лет.
- Женщины старше 59 лет.
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