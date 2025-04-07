07 апреля 2025

Челябинский «Трактор» открыл продажу билетов на второй раунд Кубка Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
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За одну покупку болельщики могут приобрести максимум четыре билета
За одну покупку болельщики могут приобрести максимум четыре билета Фото:

В Челябинске стартовала продажа билетов на второй раунд Кубка Гагарина, в котором «Трактор» сыграет с минским «Динамо». О старте продаж объявила пресс-служба челябинского хоккейного клуба.

«Погнали за билетами на второй раунд. Билеты поступят в продажу 8 апреля в 10:00», — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» на официальном сайте.

Право приоритетного выкупа имеют владельцы абонементов. Далее оставшиеся билеты поступят в общую продажу. Билеты можно купить в личном кабинете на сайте челябинского хоккейного клуба, покупка доступна только для зарегистрированных пользователей. В кассах ледовой арены «Трактор» билеты продаются только для льготной категории и в ресторан.

Хоккейный клуб «Трактор» в первой серии игр плей-офф Кубка Гагарина победил владивостокский «Адмирал». Во втором раунде челябинцы сыграют с минским «Динамо». Матчи состоятся 12 апреля в 16:00 и 14 апреля в 19:00.

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В Челябинске стартовала продажа билетов на второй раунд Кубка Гагарина, в котором «Трактор» сыграет с минским «Динамо». О старте продаж объявила пресс-служба челябинского хоккейного клуба. «Погнали за билетами на второй раунд. Билеты поступят в продажу 8 апреля в 10:00», — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» на официальном сайте. Право приоритетного выкупа имеют владельцы абонементов. Далее оставшиеся билеты поступят в общую продажу. Билеты можно купить в личном кабинете на сайте челябинского хоккейного клуба, покупка доступна только для зарегистрированных пользователей. В кассах ледовой арены «Трактор» билеты продаются только для льготной категории и в ресторан. Хоккейный клуб «Трактор» в первой серии игр плей-офф Кубка Гагарина победил владивостокский «Адмирал». Во втором раунде челябинцы сыграют с минским «Динамо». Матчи состоятся 12 апреля в 16:00 и 14 апреля в 19:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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