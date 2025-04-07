Челябинский «Трактор» открыл продажу билетов на второй раунд Кубка Гагарина

В Челябинске стартовала продажа билетов на второй раунд Кубка Гагарина, в котором «Трактор» сыграет с минским «Динамо». О старте продаж объявила пресс-служба челябинского хоккейного клуба.
«Погнали за билетами на второй раунд. Билеты поступят в продажу 8 апреля в 10:00», — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» на официальном сайте.
Право приоритетного выкупа имеют владельцы абонементов. Далее оставшиеся билеты поступят в общую продажу. Билеты можно купить в личном кабинете на сайте челябинского хоккейного клуба, покупка доступна только для зарегистрированных пользователей. В кассах ледовой арены «Трактор» билеты продаются только для льготной категории и в ресторан.
Хоккейный клуб «Трактор» в первой серии игр плей-офф Кубка Гагарина победил владивостокский «Адмирал». Во втором раунде челябинцы сыграют с минским «Динамо». Матчи состоятся 12 апреля в 16:00 и 14 апреля в 19:00.
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