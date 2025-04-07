Вахтовики и рыбаки из Новоуренгойского общества рыболовов устроили 6 апреля соревнования на озере Нямбайто. Общий вес выловленной рыбы составил более 300 килограммов.
«Наша компания организовала это мероприятие вместе с Новоуренгойским обществом рыболовов. Участвовали 11 команд по четыре человека в каждой. Общий вес пойманной рыбы составил 326 килограммов», — сообщили в telegram-канале «Газпром добыча Ямбург».
Первое место с результатами по 61 килограммов разделили сборные УТТиСТ-1 и ЯРЭУ-1. На втором месте с «урожаем» в 57 кг — команда УМТСиК. Ямбургский этап чемпионата запланирован на 13 апреля.
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