07 апреля 2025

В ЯНАО вахтовики наловили рыбы на 300 килограммов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по рыбной ловле состоялся среди вахтовиков
Чемпионат по рыбной ловле состоялся среди вахтовиков Фото:

Вахтовики и рыбаки из Новоуренгойского общества рыболовов устроили 6 апреля соревнования на озере Нямбайто. Общий вес выловленной рыбы составил более 300 килограммов.

«Наша компания организовала это мероприятие вместе с Новоуренгойским обществом рыболовов. Участвовали 11 команд по четыре человека в каждой. Общий вес пойманной рыбы составил 326 килограммов», — сообщили в telegram-канале «Газпром добыча Ямбург».

Первое место с результатами по 61 килограммов разделили сборные УТТиСТ-1 и ЯРЭУ-1. На втором месте с «урожаем» в 57 кг — команда УМТСиК. Ямбургский этап чемпионата запланирован на 13 апреля.

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Вахтовики и рыбаки из Новоуренгойского общества рыболовов устроили 6 апреля соревнования на озере Нямбайто. Общий вес выловленной рыбы составил более 300 килограммов. «Наша компания организовала это мероприятие вместе с Новоуренгойским обществом рыболовов. Участвовали 11 команд по четыре человека в каждой. Общий вес пойманной рыбы составил 326 килограммов», — сообщили в telegram-канале «Газпром добыча Ямбург». Первое место с результатами по 61 килограммов разделили сборные УТТиСТ-1 и ЯРЭУ-1. На втором месте с «урожаем» в 57 кг — команда УМТСиК. Ямбургский этап чемпионата запланирован на 13 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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