Первый депутат челябинского заксобрания заявился на праймериз ЕР

Дмитрий Пырсиков стал первым из действующих депутатов заксобрания Челябинской области, заявивших о намерении переизбраться в 2025 году. Он подал заявку на праймериз «Единой России», сообщили URA.RU в партии.
Как следует из заявки, Пырсиков собирается идти на выборы как кандидат-одномандатник. Он будет баллотироваться в округе №21 (бывший Чебаркульский).
Среди других известных претендентов, сообщивших о своих намерениях к 8 апреля, известный строитель Андрей Бодрягин и депутат из Южноуральска Данил Беля, который сейчас находится в командировке в одном из новых российских регионов. Они собираются баллотироваться по партийному списку. Равно как и подавшие заявки на праймериз участники СВО: инженер предприятия «ММК-Метиз» Андрей Орехов из Магнитогорска и екатеринбуржец Сергей Омельченко, директор сети образовательных центров «Интеллект».
В общей сложности на праймериз ЕР всех уровней подали заявление 1206 человек. В 2025 году в Челябинской области пройдут 37 кампаний, включая выборы в заксобрание региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания.
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