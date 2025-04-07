07 апреля 2025

Первый депутат челябинского заксобрания заявился на праймериз ЕР

Директор птицефабрики Пырсиков решил переизбраться в челябинский парламент
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Пырсиков (слева) первых из депутатов ЗСО заявил о своих претензиях на продление полномочий
Дмитрий Пырсиков (слева) первых из депутатов ЗСО заявил о своих претензиях на продление полномочий Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Дмитрий Пырсиков стал первым из действующих депутатов заксобрания Челябинской области, заявивших о намерении переизбраться в 2025 году. Он подал заявку на праймериз «Единой России», сообщили URA.RU в партии.

Как следует из заявки, Пырсиков собирается идти на выборы как кандидат-одномандатник. Он будет баллотироваться в округе №21 (бывший Чебаркульский).

Среди других известных претендентов, сообщивших о своих намерениях к 8 апреля, известный строитель Андрей Бодрягин и депутат из Южноуральска Данил Беля, который сейчас находится в командировке в одном из новых российских регионов. Они собираются баллотироваться по партийному списку. Равно как и подавшие заявки на праймериз участники СВО: инженер предприятия «ММК-Метиз» Андрей Орехов из Магнитогорска и екатеринбуржец Сергей Омельченко, директор сети образовательных центров «Интеллект».

В общей сложности на праймериз ЕР всех уровней подали заявление 1206 человек. В 2025 году в Челябинской области пройдут 37 кампаний, включая выборы в заксобрание региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания.

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Дмитрий Пырсиков стал первым из действующих депутатов заксобрания Челябинской области, заявивших о намерении переизбраться в 2025 году. Он подал заявку на праймериз «Единой России», сообщили URA.RU в партии. Как следует из заявки, Пырсиков собирается идти на выборы как кандидат-одномандатник. Он будет баллотироваться в округе №21 (бывший Чебаркульский). Среди других известных претендентов, сообщивших о своих намерениях к 8 апреля, известный строитель Андрей Бодрягин и депутат из Южноуральска Данил Беля, который сейчас находится в командировке в одном из новых российских регионов. Они собираются баллотироваться по партийному списку. Равно как и подавшие заявки на праймериз участники СВО: инженер предприятия «ММК-Метиз» Андрей Орехов из Магнитогорска и екатеринбуржец Сергей Омельченко, директор сети образовательных центров «Интеллект». В общей сложности на праймериз ЕР всех уровней подали заявление 1206 человек. В 2025 году в Челябинской области пройдут 37 кампаний, включая выборы в заксобрание региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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