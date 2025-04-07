07 апреля 2025

Курганская ФСБ показала видео задержания экс-чиновника Хачатуряна

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали экс-чиновника Хачатуряна, его отправили под арест на два месяца
Силовики задержали экс-чиновника Хачатуряна, его отправили под арест на два месяца Фото:

Курганские сотрудники ФСБ задержали экс-главу Половинского района Армэна Хачатуряна в одном из офисных зданий. Видеокадры работы силовиков URA.RU предоставили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Задержание Армэна Хачатуряна прошло в одном из офисных центров. «Руки к стене. Запрещенные предметы есть при себе?» — сказали силовики на видео. Экс-чиновника обыскали на месте и увезли в микроавтобусе. 

Хачатуряна обвиняют в создании преступной организации и мошенничестве. По версии следствия, экс-чиновник незаконно получал субсидии за фактически невыполненные культуртехнические работы на земельных участках. В результате преступных действий ущерб бюджету составил свыше 12 миллионов рублей. 

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Курганские сотрудники ФСБ задержали экс-главу Половинского района Армэна Хачатуряна в одном из офисных зданий. Видеокадры работы силовиков URA.RU предоставили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. Задержание Армэна Хачатуряна прошло в одном из офисных центров. «Руки к стене. Запрещенные предметы есть при себе?» — сказали силовики на видео. Экс-чиновника обыскали на месте и увезли в микроавтобусе.  Хачатуряна обвиняют в создании преступной организации и мошенничестве. По версии следствия, экс-чиновник незаконно получал субсидии за фактически невыполненные культуртехнические работы на земельных участках. В результате преступных действий ущерб бюджету составил свыше 12 миллионов рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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