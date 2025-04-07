Курганская ФСБ показала видео задержания экс-чиновника Хачатуряна

Курганские сотрудники ФСБ задержали экс-главу Половинского района Армэна Хачатуряна в одном из офисных зданий. Видеокадры работы силовиков URA.RU предоставили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.
Задержание Армэна Хачатуряна прошло в одном из офисных центров. «Руки к стене. Запрещенные предметы есть при себе?» — сказали силовики на видео. Экс-чиновника обыскали на месте и увезли в микроавтобусе.
Хачатуряна обвиняют в создании преступной организации и мошенничестве. По версии следствия, экс-чиновник незаконно получал субсидии за фактически невыполненные культуртехнические работы на земельных участках. В результате преступных действий ущерб бюджету составил свыше 12 миллионов рублей.
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