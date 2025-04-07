Челябинские хирурги обнаружили опухоль у пенсионерки по ее улыбке

Нейрохирурги челябинской больницы обнаружили опухоль у 60-летней пациентки, которая вела себя слишком спокойно и улыбалась в критических ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Родные 60-летней жительницы Челябинска обратили внимание на ее чрезмерное спокойствие. Она игнорировала проблемы и улыбалась в несоответствующих для этого ситуациях. На МРТ врачи выявили опухоль в правой лобной доле головного мозга — зоне, ответственной за критическое мышление», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как уточнил завотделением нейроонкологии ЧОКЦОиЯМ Андрей Кузьмин, причиной этому была глиобластома, которая активно снабжалась кровью и бесконтрольно росла. При обращении пациентки ее размер уже достигал восьми сантиметров в диаметре. Для полного удаления опухоли хирурги использовали специальный флуоресцентный краситель, который светится в розово-фиолетовом спектре.
После трехчасовой операции пенсионерка чувствует себя хорошо. Сейчас ей предстоит продолжить лечение от онкологии.
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