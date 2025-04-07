Рекордно меньше безработных стало в Свердловской области

Уровень безработицы рекордно снижается в Свердловской области, по сохраняющимся тенденциям, на учете в службе занятости состоит порядка 7,6 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.
«В Свердловской области наблюдается рекордно низкий уровень безработицы. На учете в службе занятости состоит порядка 7,6 тысяч человек, а количество вакансий составляет 42,3 тысячи. То есть на каждого претендента существует порядка 4,5 вакансий», — заявила Бордюгова. Она добавила, что, несмотря на обилие вакансий, на рынке существует дисбаланс спроса и предложения: «люди выбирают, их выбирают».
Наиболее востребованы кадры в обрабатывающих производствах (10,6 тысяч вакансий), здравоохранении (5,5 тысяч вакансий), в сфере социальных услуг, государственного управления и обеспечения военной безопасности (4,4 тысяч вакансий), в торговле (4,7 тысяч вакансий) и в сфере образования (4,1 тысяч открытых вакансий). Кроме того, по словам Бордюговой, около 20% вакансий от общего числа составляют предложения для специалистов машиностроения и металлообрабатывающих производств.
По данным Свердловскстата, в период с ноября по декабрь 2024-го и январь 2025-го количество безработных составляло 32,9 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата в январе составила 80,7 тысяч рублей в среднем.
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