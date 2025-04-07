Приостановили суд над тяжело больным экс-лидером свердловской ОПГ

08 апреля 2025 в 11:19 Размер текста - 17 +

Подсудимый не приходит на суды, потому что лежит в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге временно приостановили судебное разбирательство над тяжело больным бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, которого обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Об этом URA.RU сообщили в Кировском районном суде. «Процесс приостановлен до получения медицинского заключения», — сказали в инстанции. Вероятно, после этого производство по делу закроют во второй раз, считает погруженный в тему источник. Другой собеседник из окружения Клока сказал URA.RU, что недавно Михаилу провели операцию в Москве. «Родные надеются, что ему станет лучше», — сообщил он. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. Кроме Клока, под подозрения попали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге временно приостановили судебное разбирательство над тяжело больным бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, которого обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Об этом URA.RU сообщили в Кировском районном суде. «Процесс приостановлен до получения медицинского заключения», — сказали в инстанции. Вероятно, после этого производство по делу закроют во второй раз, считает погруженный в тему источник. Другой собеседник из окружения Клока сказал URA.RU, что недавно Михаилу провели операцию в Москве. «Родные надеются, что ему станет лучше», — сообщил он. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. Кроме Клока, под подозрения попали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.