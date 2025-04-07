07 апреля 2025

Приостановили суд над тяжело больным экс-лидером свердловской ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсудимый не приходит на суды, потому что лежит в больнице Фото:

В Екатеринбурге временно приостановили судебное разбирательство над тяжело больным бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, которого обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Об этом URA.RU сообщили в Кировском районном суде.

«Процесс приостановлен до получения медицинского заключения», — сказали в инстанции. Вероятно, после этого производство по делу закроют во второй раз, считает погруженный в тему источник.

Другой собеседник из окружения Клока сказал URA.RU, что недавно Михаилу провели операцию в Москве. «Родные надеются, что ему станет лучше», — сообщил он.

Убийство Зубакина произошло в 2000 году. Кроме Клока, под подозрения попали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге временно приостановили судебное разбирательство над тяжело больным бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, которого обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Об этом URA.RU сообщили в Кировском районном суде. «Процесс приостановлен до получения медицинского заключения», — сказали в инстанции. Вероятно, после этого производство по делу закроют во второй раз, считает погруженный в тему источник. Другой собеседник из окружения Клока сказал URA.RU, что недавно Михаилу провели операцию в Москве. «Родные надеются, что ему станет лучше», — сообщил он. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. Кроме Клока, под подозрения попали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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