Приостановили суд над тяжело больным экс-лидером свердловской ОПГ

В Екатеринбурге временно приостановили судебное разбирательство над тяжело больным бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, которого обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Об этом URA.RU сообщили в Кировском районном суде.
«Процесс приостановлен до получения медицинского заключения», — сказали в инстанции. Вероятно, после этого производство по делу закроют во второй раз, считает погруженный в тему источник.
Другой собеседник из окружения Клока сказал URA.RU, что недавно Михаилу провели операцию в Москве. «Родные надеются, что ему станет лучше», — сообщил он.
Убийство Зубакина произошло в 2000 году. Кроме Клока, под подозрения попали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.
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