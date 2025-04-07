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В Петербурге между мигрантами-поварами разгорелся конфликт, один погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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На следующий день подозреваемый был задержан в своей квартире в Пушкине
На следующий день подозреваемый был задержан в своей квартире в Пушкине Фото:

В Петербурге между поварами-мигрантами разгорелся конфликт, закончившийся смертью одного из них. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Между 46-летним погибшим и его 29-летним коллегой, также мигрантом из Узбекистана, поваром того же кафе, произошел словесный конфликт, в ходе которого мигрант нанес несколько ударов по голове старшему товарищу», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Эти действия привели к смерти повара.

На следующий день подозреваемый был задержан в своей квартире в Пушкине. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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В Петербурге между поварами-мигрантами разгорелся конфликт, закончившийся смертью одного из них. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Между 46-летним погибшим и его 29-летним коллегой, также мигрантом из Узбекистана, поваром того же кафе, произошел словесный конфликт, в ходе которого мигрант нанес несколько ударов по голове старшему товарищу», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Эти действия привели к смерти повара. На следующий день подозреваемый был задержан в своей квартире в Пушкине. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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