В Петербурге между мигрантами-поварами разгорелся конфликт, один погиб

В Петербурге между поварами-мигрантами разгорелся конфликт, закончившийся смертью одного из них. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Между 46-летним погибшим и его 29-летним коллегой, также мигрантом из Узбекистана, поваром того же кафе, произошел словесный конфликт, в ходе которого мигрант нанес несколько ударов по голове старшему товарищу», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Эти действия привели к смерти повара.
На следующий день подозреваемый был задержан в своей квартире в Пушкине. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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