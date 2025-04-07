В учебном заведении прошла эвакуация
В школу №14 Соликамска (Пермский край) 8 апреля поступило сообщение о минировании. Как сообщил паблик «ЧП Пермь», учеников и педагогов эвакуировали. На месте работали саперы.
«Оперативные службы оповещены. Проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми дважды за неделю эвакуировали студентов РЭУ Плеханова. На электронную почту учебного заведения также поступило анонимное сообщение о минировании. В ведомстве рассказали, что проводится проверка.
Минтербез проводит проверку
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