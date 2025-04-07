07 апреля 2025

В школу Соликамска поступило сообщение о минировании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В учебном заведении прошла эвакуация
В учебном заведении прошла эвакуация Фото:

В школу №14 Соликамска (Пермский край) 8 апреля поступило сообщение о минировании. Как сообщил паблик «ЧП Пермь», учеников и педагогов эвакуировали. На месте работали саперы. 

«Оперативные службы оповещены. Проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми дважды за неделю эвакуировали студентов РЭУ Плеханова. На электронную почту учебного заведения также поступило анонимное сообщение о минировании. В ведомстве рассказали, что проводится проверка. 

Минтербез проводит проверку
Минтербез проводит проверку
Фото:

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В школу №14 Соликамска (Пермский край) 8 апреля поступило сообщение о минировании. Как сообщил паблик «ЧП Пермь», учеников и педагогов эвакуировали. На месте работали саперы.  «Оперативные службы оповещены. Проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми дважды за неделю эвакуировали студентов РЭУ Плеханова. На электронную почту учебного заведения также поступило анонимное сообщение о минировании. В ведомстве рассказали, что проводится проверка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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