«Планировал это целый год»: свердловчанка обвинила бывшего мужа в похищении дочери. Фото

В Красноуральске женщина обвинила бывшего супруга в похищении дочери

08 апреля 2025 в 12:41 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Красноуральске Фото: Илья Московец © URA.RU В Красноуральске (Свердловская область) 34-летняя Кристина обвинила своего бывшего супруга Михаила и его мать Елену в похищении трехлетней дочери. По ее словам, это произошло вечером 4 апреля. «Михаил позвонил, сказал, что хочет дочь к бабушке отвезти. С тех пор они не отдают мне ее. А я собираюсь с ней переехать в Москву, нашла там работу. Михаил после того, как забрал дочь, сказал, что планировал это целый год», — заявила URA.RU женщина. Она уверяет, что проблемы в семье начались с рождения дочери. По ее словам, Михаил якобы регулярно избивал ее. «30 декабря 2023 года он вернулся с корпоратива и избил меня на глазах у дочери. Просто так. В феврале 2024-го он снова избил меня. На улице накинулся на меня, говорил, что с собой несет нож. Орал, что убьет меня, хватал за горло. Потом был случай, когда я сделала загранпаспорт себе и дочери, то он меня снова избил. Еще постоянно говорит мне, что я якобы вожу мужиков толпами», — поделилась Кристина. Сейчас Михаил сидит с дочкой в машине возле отдела полиции. Кристина стоит рядом с авто. «Он собирается написать на меня заявление, что я якобы избила его. Они ждут адвоката», — заключила собеседница. Мама мужчины Елена в соцсетях ответила на обвинения Кристины. Она написала, что ее высказывания не соответствуют действительности: «Я не в том возрасте и социальном статусе, чтобы планировать похищение собственной внучки, а затем проглатывать необоснованные обвинения в свой адрес. Обвиняя людей в сговоре и краже, необходимо подкреплять это фактами. [Михаил] является законным представителем и отцом, не лишенным родительских прав. О каком похищении идет речь? По словам [Кристины], она уже более года воспитывает дочь одна — ложь. У нас город маленький, многие видели, что они (мама и папа — прим. ред.) совместно отводили и забирали ребенка из садика, а затем проводили совместный досуг». Елена также утверждает, что год назад Кристина якобы набросилась на нее. «Она пишет о муже-тиране, но забывает упомянуть об этом. <…> Отец от боли и отчаяния пошел на этот шаг (забрал ребенка — прим. ред.), что больше никогда возможно не увидел бы дочь. И неизвестно, с кем ребенку было бы лучше. До суда ребенок будет жить у отца, чтобы мать не смогла тайком вывезти его из города, а дальше определит суд», — пишет женщина. По ее словам, 5 апреля вся семья якобы вместе гуляла в парке. Связаться с Михаилом не получилось. Сейчас он находится в полиции. Михаил с дочерью сидели в машине возле полиции Фото: предоставлено Кристиной Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноуральске (Свердловская область) 34-летняя Кристина обвинила своего бывшего супруга Михаила и его мать Елену в похищении трехлетней дочери. По ее словам, это произошло вечером 4 апреля. «Михаил позвонил, сказал, что хочет дочь к бабушке отвезти. С тех пор они не отдают мне ее. А я собираюсь с ней переехать в Москву, нашла там работу. Михаил после того, как забрал дочь, сказал, что планировал это целый год», — заявила URA.RU женщина. Она уверяет, что проблемы в семье начались с рождения дочери. По ее словам, Михаил якобы регулярно избивал ее. «30 декабря 2023 года он вернулся с корпоратива и избил меня на глазах у дочери. Просто так. В феврале 2024-го он снова избил меня. На улице накинулся на меня, говорил, что с собой несет нож. Орал, что убьет меня, хватал за горло. Потом был случай, когда я сделала загранпаспорт себе и дочери, то он меня снова избил. Еще постоянно говорит мне, что я якобы вожу мужиков толпами», — поделилась Кристина. Сейчас Михаил сидит с дочкой в машине возле отдела полиции. Кристина стоит рядом с авто. «Он собирается написать на меня заявление, что я якобы избила его. Они ждут адвоката», — заключила собеседница. Мама мужчины Елена в соцсетях ответила на обвинения Кристины. Она написала, что ее высказывания не соответствуют действительности: «Я не в том возрасте и социальном статусе, чтобы планировать похищение собственной внучки, а затем проглатывать необоснованные обвинения в свой адрес. Обвиняя людей в сговоре и краже, необходимо подкреплять это фактами. [Михаил] является законным представителем и отцом, не лишенным родительских прав. О каком похищении идет речь? По словам [Кристины], она уже более года воспитывает дочь одна — ложь. У нас город маленький, многие видели, что они (мама и папа — прим. ред.) совместно отводили и забирали ребенка из садика, а затем проводили совместный досуг». Елена также утверждает, что год назад Кристина якобы набросилась на нее. «Она пишет о муже-тиране, но забывает упомянуть об этом. <…> Отец от боли и отчаяния пошел на этот шаг (забрал ребенка — прим. ред.), что больше никогда возможно не увидел бы дочь. И неизвестно, с кем ребенку было бы лучше. До суда ребенок будет жить у отца, чтобы мать не смогла тайком вывезти его из города, а дальше определит суд», — пишет женщина. По ее словам, 5 апреля вся семья якобы вместе гуляла в парке. Связаться с Михаилом не получилось. Сейчас он находится в полиции.