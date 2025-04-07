Зарплаты у чиновников в администрациях курганских округов значительно выросли. Источники связывают это с новым взглядом на работу в государственных структурах и возрастанием ответственности за важные функции управления. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники в правительстве региона.
«Люди по новому взглянули на работу. Если с высшим образованием — должность можно получить выше, соответственно и выплаты больше. Для тех, кто работает в селах зарплату 40 000 — 50 000 рублей можно считать вполне достойной», — говорят URA.RU источники.
Они акцентируют, что устроиться на работу в мэрии становится вполне реально. Руководство ищет новых, в том числе и молодых сотрудников. Для примера, других сферах, таких как образование и промышленность, уровень зарплат остается либо на прежнем уровне, либо значительно ниже, чем у чиновников.
Зарплаты учителей варьируются в пределах от 22 000 до 35 000 рублей. Сопоставимая должность, к примеру, на заводе мастером участка колеблется в пределах от 50 000 до 80 000 рублей. При этом условия работы сложные и необходимо переезжать в Курган, что потребует затрат на аренду жилья и более дорогое питание.
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