07 апреля 2025

В курганских округах зарплаты чиновников стали больше, чем у учителей, но меньше, чем на заводе. Инфографика

Чиновникам из курганских округов увеличили зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарплаты курганских чиновников почти в два раза выше, чем у учителей
Зарплаты курганских чиновников почти в два раза выше, чем у учителей Фото:

Зарплаты у чиновников в администрациях курганских округов значительно выросли. Источники связывают это с новым взглядом на работу в государственных структурах и возрастанием ответственности за важные функции управления. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники в правительстве региона. 

«Люди по новому взглянули на работу. Если с высшим образованием — должность можно получить выше, соответственно и выплаты больше. Для тех, кто работает в селах зарплату 40 000 — 50 000 рублей можно считать вполне достойной», — говорят URA.RU источники. 

Они акцентируют, что устроиться на работу в мэрии становится вполне реально. Руководство ищет новых, в том числе и молодых сотрудников. Для примера, других сферах, таких как образование и промышленность, уровень зарплат остается либо на прежнем уровне, либо значительно ниже, чем у чиновников.

Зарплаты учителей варьируются в пределах от 22 000 до 35 000 рублей. Сопоставимая должность, к примеру, на заводе мастером участка колеблется в пределах от 50 000 до 80 000 рублей. При этом условия работы сложные и необходимо переезжать в Курган, что потребует затрат на аренду жилья и более дорогое питание. 

Курганские чиновники получают на уровне заводчан
Курганские чиновники получают на уровне заводчан
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зарплаты у чиновников в администрациях курганских округов значительно выросли. Источники связывают это с новым взглядом на работу в государственных структурах и возрастанием ответственности за важные функции управления. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники в правительстве региона.  «Люди по новому взглянули на работу. Если с высшим образованием — должность можно получить выше, соответственно и выплаты больше. Для тех, кто работает в селах зарплату 40 000 — 50 000 рублей можно считать вполне достойной», — говорят URA.RU источники.  Они акцентируют, что устроиться на работу в мэрии становится вполне реально. Руководство ищет новых, в том числе и молодых сотрудников. Для примера, других сферах, таких как образование и промышленность, уровень зарплат остается либо на прежнем уровне, либо значительно ниже, чем у чиновников. Зарплаты учителей варьируются в пределах от 22 000 до 35 000 рублей. Сопоставимая должность, к примеру, на заводе мастером участка колеблется в пределах от 50 000 до 80 000 рублей. При этом условия работы сложные и необходимо переезжать в Курган, что потребует затрат на аренду жилья и более дорогое питание. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...