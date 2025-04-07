Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Перми

Самая высокооплачиваемая работа в Перми в апреле 2025 года — стоматолог-ортопед. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
«В Перми в апреле больше всего готовы платить стоматологу-ортопеду в клинике. Сотруднику предлагают зарплату от 450 тысяч рублей в месяц», — сообщается в исследовании.
Второе и третье место с предложением заработать от 100 тысяч рублей занимает вакансия руководителя отдела оценки и торгового представителя. В пятерку вошли также вакансии каменщика и врача ультразвуковой диагностики.
Ранее URA.RU рассказало о самых высокооплачиваемых вакансиях для сотрудников без опыта в Перми. Начинающему специалисту в офисе строительной компании предлагают зарплату от 250 тысяч рублей.
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