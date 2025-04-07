07 апреля 2025

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Перми

В Перми стоматологу-ортопеду предлагают зарплату от 450 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего в Перми получают врачи узкого профиля
Больше всего в Перми получают врачи узкого профиля Фото:

Самая высокооплачиваемая работа в Перми в апреле 2025 года — стоматолог-ортопед. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

«В Перми в апреле больше всего готовы платить стоматологу-ортопеду в клинике. Сотруднику предлагают зарплату от 450 тысяч рублей в месяц», — сообщается в исследовании.

Второе и третье место с предложением заработать от 100 тысяч рублей занимает вакансия руководителя отдела оценки и торгового представителя. В пятерку вошли также вакансии каменщика и врача ультразвуковой диагностики.

Ранее URA.RU рассказало о самых высокооплачиваемых вакансиях для сотрудников без опыта в Перми. Начинающему специалисту в офисе строительной компании предлагают зарплату от 250 тысяч рублей. 

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Самая высокооплачиваемая работа в Перми в апреле 2025 года — стоматолог-ортопед. Такие данные содержатся в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. «В Перми в апреле больше всего готовы платить стоматологу-ортопеду в клинике. Сотруднику предлагают зарплату от 450 тысяч рублей в месяц», — сообщается в исследовании. Второе и третье место с предложением заработать от 100 тысяч рублей занимает вакансия руководителя отдела оценки и торгового представителя. В пятерку вошли также вакансии каменщика и врача ультразвуковой диагностики. Ранее URA.RU рассказало о самых высокооплачиваемых вакансиях для сотрудников без опыта в Перми. Начинающему специалисту в офисе строительной компании предлагают зарплату от 250 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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