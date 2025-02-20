20 февраля 2025

Топ самых высокооплачиваемых вакансий для сотрудников без опыта в Перми

В Перми начинающему специалисту в офисе предлагают зарплату от 250 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудникам без опыта в Перми готовы платить по 250 тысяч рублей
Сотрудникам без опыта в Перми готовы платить по 250 тысяч рублей Фото:

В Перми начинающему специалисту в офисе предлагают зарплату от 250 тысяч рублей. О других высокооплачиваемых вакансиях, которые доступны пермякам, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Самой высокооплачиваемой для сотрудников без опыта работы стала вакансия начинающего специалиста в офис. Ему готовы предложить от 250 тысяч рублей в месяц. На втором месте — водитель-курьер с зарплатой до 210 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.

Высокие зарплаты от 200 тысяч рублей также могут получать ритуальный агент, менеджеры в стоматологии, по продажам автомобилей и поиску коммерческой недвижимости. В топ-10 также вошли вакансии менеджера по работе с клиентами B2B (от 150 до 380 тысяч рублей), торгового представителя (от 120 до 300 тысяч рублей), кладовщика-комплектовщика (от 90 до 130 рублей) и монтажника интернет-сетей (от 70 до 120 тысяч рублей).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми начинающему специалисту в офисе предлагают зарплату от 250 тысяч рублей. О других высокооплачиваемых вакансиях, которые доступны пермякам, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru. «Самой высокооплачиваемой для сотрудников без опыта работы стала вакансия начинающего специалиста в офис. Ему готовы предложить от 250 тысяч рублей в месяц. На втором месте — водитель-курьер с зарплатой до 210 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru. Высокие зарплаты от 200 тысяч рублей также могут получать ритуальный агент, менеджеры в стоматологии, по продажам автомобилей и поиску коммерческой недвижимости. В топ-10 также вошли вакансии менеджера по работе с клиентами B2B (от 150 до 380 тысяч рублей), торгового представителя (от 120 до 300 тысяч рублей), кладовщика-комплектовщика (от 90 до 130 рублей) и монтажника интернет-сетей (от 70 до 120 тысяч рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...