Топ самых высокооплачиваемых вакансий для сотрудников без опыта в Перми

В Перми начинающему специалисту в офисе предлагают зарплату от 250 тысяч рублей. О других высокооплачиваемых вакансиях, которые доступны пермякам, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Самой высокооплачиваемой для сотрудников без опыта работы стала вакансия начинающего специалиста в офис. Ему готовы предложить от 250 тысяч рублей в месяц. На втором месте — водитель-курьер с зарплатой до 210 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.
Высокие зарплаты от 200 тысяч рублей также могут получать ритуальный агент, менеджеры в стоматологии, по продажам автомобилей и поиску коммерческой недвижимости. В топ-10 также вошли вакансии менеджера по работе с клиентами B2B (от 150 до 380 тысяч рублей), торгового представителя (от 120 до 300 тысяч рублей), кладовщика-комплектовщика (от 90 до 130 рублей) и монтажника интернет-сетей (от 70 до 120 тысяч рублей).
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