В Тюмени стали реже болеть ОРВИ и коронавирусом

В Тюменской области на 6,6% снизилась заболеваемость ОРВИ. Об этом по итогам предыдущей недели сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
«По итогам четырнадцатой недели заболеваемость ОРВИ в Тюменкой области снизилась на 6,6% по сравнению с предыдущей неделей. Продолжается циркуляция вирусов гриппа типов А и B, с увеличением концентрации типа B», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новой коронавирусной инфекцией в регионе стали болеть реже на 44%. Роспотребнадзор рекомендует избегать скоплений людей и следить за личной гигиеной.
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