07 апреля 2025

В Тюмени стали реже болеть ОРВИ и коронавирусом

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области снизилась на 6,6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор рекомендует избегать скоплений людей и следить за личной гигиеной
Роспотребнадзор рекомендует избегать скоплений людей и следить за личной гигиеной Фото:

В Тюменской области на 6,6% снизилась заболеваемость ОРВИ. Об этом по итогам предыдущей недели сообщило региональное управление Роспотребнадзора. 

«По итогам четырнадцатой недели заболеваемость ОРВИ в Тюменкой области снизилась на 6,6% по сравнению с предыдущей неделей. Продолжается циркуляция вирусов гриппа типов А и B, с увеличением концентрации типа B», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новой коронавирусной инфекцией в регионе стали болеть реже на 44%. Роспотребнадзор рекомендует избегать скоплений людей и следить за личной гигиеной.

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В Тюменской области на 6,6% снизилась заболеваемость ОРВИ. Об этом по итогам предыдущей недели сообщило региональное управление Роспотребнадзора.  «По итогам четырнадцатой недели заболеваемость ОРВИ в Тюменкой области снизилась на 6,6% по сравнению с предыдущей неделей. Продолжается циркуляция вирусов гриппа типов А и B, с увеличением концентрации типа B», — говорится в сообщении. Отмечается, что новой коронавирусной инфекцией в регионе стали болеть реже на 44%. Роспотребнадзор рекомендует избегать скоплений людей и следить за личной гигиеной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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