07 апреля 2025

В Челябинске рухнули продажи квартир в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске с июля 2024 года продажи новых квартир упали с 60% до 40%
В Челябинске с июля 2024 года продажи новых квартир упали с 60% до 40% Фото:

В Челябинске с лета 2024 года по апрель 2025-го число проданных квартир в новостройках снизилось с 60 до 40%. Об этом на пресс-конференции «Гранада пресс» сообщил председатель совета ассоциации российская гильдия риэлторов «Южный Урал» Константин Козлов.

«Распроданность на первичном рынке в Челябинске резко упала. Если, по данным Сбербанка, в городе на июль 2024 года было продано 60% квартир на первичном рынке, то сейчас доля проданных новых квартир сократилась до 40%», — сообщил Козлов.

Как пояснил председатель совета ассоциации российская гильдия риэлторов «Южный Урал», дело в том, что с рынка недвижимости ушли стихийные инвесторы, вкладывающие деньги в покупку квартир в новостройках. Сейчас новое жилье в основном покупают горожане, реализующие свое право на семейную ипотеку для улучшения своих жилищных условий. Это 90% сделок на рынке первичной недвижимости.

Также эксперт отметил, что в городе в 2,5 раза упала доля покупок жилья через ипотеку. Большинство покупателей стали приобретать квартиры за наличные.

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В Челябинске с лета 2024 года по апрель 2025-го число проданных квартир в новостройках снизилось с 60 до 40%. Об этом на пресс-конференции «Гранада пресс» сообщил председатель совета ассоциации российская гильдия риэлторов «Южный Урал» Константин Козлов. «Распроданность на первичном рынке в Челябинске резко упала. Если, по данным Сбербанка, в городе на июль 2024 года было продано 60% квартир на первичном рынке, то сейчас доля проданных новых квартир сократилась до 40%», — сообщил Козлов. Как пояснил председатель совета ассоциации российская гильдия риэлторов «Южный Урал», дело в том, что с рынка недвижимости ушли стихийные инвесторы, вкладывающие деньги в покупку квартир в новостройках. Сейчас новое жилье в основном покупают горожане, реализующие свое право на семейную ипотеку для улучшения своих жилищных условий. Это 90% сделок на рынке первичной недвижимости. Также эксперт отметил, что в городе в 2,5 раза упала доля покупок жилья через ипотеку. Большинство покупателей стали приобретать квартиры за наличные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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