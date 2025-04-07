В Челябинске рухнули продажи квартир в новостройках

В Челябинске с лета 2024 года по апрель 2025-го число проданных квартир в новостройках снизилось с 60 до 40%. Об этом на пресс-конференции «Гранада пресс» сообщил председатель совета ассоциации российская гильдия риэлторов «Южный Урал» Константин Козлов.
«Распроданность на первичном рынке в Челябинске резко упала. Если, по данным Сбербанка, в городе на июль 2024 года было продано 60% квартир на первичном рынке, то сейчас доля проданных новых квартир сократилась до 40%», — сообщил Козлов.
Как пояснил председатель совета ассоциации российская гильдия риэлторов «Южный Урал», дело в том, что с рынка недвижимости ушли стихийные инвесторы, вкладывающие деньги в покупку квартир в новостройках. Сейчас новое жилье в основном покупают горожане, реализующие свое право на семейную ипотеку для улучшения своих жилищных условий. Это 90% сделок на рынке первичной недвижимости.
Также эксперт отметил, что в городе в 2,5 раза упала доля покупок жилья через ипотеку. Большинство покупателей стали приобретать квартиры за наличные.
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