07 апреля 2025

Бухгалтер в Пермском крае похитила у работодателя более 20 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина подделывала зарплатные ведомости
Женщина подделывала зарплатные ведомости Фото:

Прокуратура Гремячинска (Пермский край) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера коммерческого предприятия. Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«Установлено, что с 2019-го по 2021 год, работая в фирме, она имела доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Женщина регулярно подделывала зарплатные ведомости предприятия. В качестве реквизитов для перечисления денег она указывала свои личные банковские счета», — сообщает в telegram-канале прокуратура Пермского края. 

Как итог, ей удалось похитить у работодателя свыше 20 млн рублей. Уголовное дело направлено в Губахинский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае водитель большегруза украл у работодателя тонны дизельного топлива. Однажды он обнаружил в кабине топливную карту и решил ею воспользоваться. После увольнения мужчина нашел через объявления частных перевозчиков и продавал им горючее по сниженной цене.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Гремячинска (Пермский край) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера коммерческого предприятия. Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). «Установлено, что с 2019-го по 2021 год, работая в фирме, она имела доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Женщина регулярно подделывала зарплатные ведомости предприятия. В качестве реквизитов для перечисления денег она указывала свои личные банковские счета», — сообщает в telegram-канале прокуратура Пермского края.  Как итог, ей удалось похитить у работодателя свыше 20 млн рублей. Уголовное дело направлено в Губахинский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае водитель большегруза украл у работодателя тонны дизельного топлива. Однажды он обнаружил в кабине топливную карту и решил ею воспользоваться. После увольнения мужчина нашел через объявления частных перевозчиков и продавал им горючее по сниженной цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...