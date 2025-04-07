Бухгалтер в Пермском крае похитила у работодателя более 20 млн рублей

Прокуратура Гремячинска (Пермский край) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера коммерческого предприятия. Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
«Установлено, что с 2019-го по 2021 год, работая в фирме, она имела доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Женщина регулярно подделывала зарплатные ведомости предприятия. В качестве реквизитов для перечисления денег она указывала свои личные банковские счета», — сообщает в telegram-канале прокуратура Пермского края.
Как итог, ей удалось похитить у работодателя свыше 20 млн рублей. Уголовное дело направлено в Губахинский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае водитель большегруза украл у работодателя тонны дизельного топлива. Однажды он обнаружил в кабине топливную карту и решил ею воспользоваться. После увольнения мужчина нашел через объявления частных перевозчиков и продавал им горючее по сниженной цене.
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