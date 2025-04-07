Состояние одного из мостов на федеральной трассе Р-402 в районе Заводоуковска (Тюменская область) значительно ухудшилось. Видео с разваливающимся мостом опубликовали тюменцы в социальных сетях.
«Трасса от Заводоуковска в сторону Омска. Мост федеральной трассы рассыпается. Страшно ездить по нему! Ждем трагедии?», — возмущаются жители региона в сообществе «ЧС Тюмень».
В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» корреспонденту URA.RU пояснили, что в курсе проблемы с мостом. На данный момент ведомство планирует восстановить состояние данного участка. К строительству приступят уже в этом году.
«Между ФКУ „Уралуправтодор“ и подрядной организацией АО „ТОДЭП“ заключен государственный контракт на реконструкцию автомобильной дороги Р-402 Тюмень — Омск на участке с 89 по 103 километр трассы. К строительно-монтажным работам по реконструкции объекта планируется приступить в 2025 году».
Однако на время проведения работ здесь вводится ограничение движения. Проехать по участку не смогут большегрузы массой свыше 30 тонн, а также пешеходы. Для остальных автомобилей ограничили скоростной режим до 40 километров в час.
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