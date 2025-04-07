07 апреля 2025

«Ждем трагедии»: один из мостов федеральной трассы Тюмень — Омск разваливается на глазах. Видео

Разваливающийся мост на трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском реконструируют
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа по реконструкции начнется в 2025 году
Работа по реконструкции начнется в 2025 году Фото:

Состояние одного из мостов на федеральной трассе Р-402 в районе Заводоуковска (Тюменская область) значительно ухудшилось. Видео с разваливающимся мостом опубликовали тюменцы в социальных сетях.

«Трасса от Заводоуковска в сторону Омска. Мост федеральной трассы рассыпается. Страшно ездить по нему! Ждем трагедии?», — возмущаются жители региона в сообществе «ЧС Тюмень».

В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» корреспонденту URA.RU пояснили, что в курсе проблемы с мостом. На данный момент ведомство планирует восстановить состояние данного участка. К строительству приступят уже в этом году.

«Между ФКУ „Уралуправтодор“ и подрядной организацией АО „ТОДЭП“ заключен государственный контракт на реконструкцию автомобильной дороги Р-402 Тюмень — Омск на участке с 89 по 103 километр трассы. К строительно-монтажным работам по реконструкции объекта планируется приступить в 2025 году».

Однако на время проведения работ здесь вводится ограничение движения. Проехать по участку не смогут большегрузы массой свыше 30 тонн, а также пешеходы. Для остальных автомобилей ограничили скоростной режим до 40 километров в час.

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Состояние одного из мостов на федеральной трассе Р-402 в районе Заводоуковска (Тюменская область) значительно ухудшилось. Видео с разваливающимся мостом опубликовали тюменцы в социальных сетях. «Трасса от Заводоуковска в сторону Омска. Мост федеральной трассы рассыпается. Страшно ездить по нему! Ждем трагедии?», — возмущаются жители региона в сообществе «ЧС Тюмень». В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» корреспонденту URA.RU пояснили, что в курсе проблемы с мостом. На данный момент ведомство планирует восстановить состояние данного участка. К строительству приступят уже в этом году. «Между ФКУ „Уралуправтодор“ и подрядной организацией АО „ТОДЭП“ заключен государственный контракт на реконструкцию автомобильной дороги Р-402 Тюмень — Омск на участке с 89 по 103 километр трассы. К строительно-монтажным работам по реконструкции объекта планируется приступить в 2025 году». Однако на время проведения работ здесь вводится ограничение движения. Проехать по участку не смогут большегрузы массой свыше 30 тонн, а также пешеходы. Для остальных автомобилей ограничили скоростной режим до 40 километров в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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