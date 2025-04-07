В Челябинке на музыкальном фестивале вновь сыграет пианист Денис Мацуев

В Челябинской области с 9 по 13 апреля стартует XIV Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». Гала-концерт в зале имени Прокофьева (Челябинск) положит начало музыкальному марафону, где на сцену вместе с именитым пианистом Мацуевым выйдет симфонический оркестр региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
«XIV Международный фестиваль „Денис Мацуев представляет…“ будет открыт 9 апреля гала-концертом в Челябинске. В этот вечер на сцену зала имени Сергея Прокофьева поднимется народный артист России Денис Мацуев, а также симфонический оркестр Челябинской области под управлением дирижера Алексея Рубина. Солисты: Борислав Струлев, Елена Таросян, Варвара Заруднева, Валентина Феденева», — уточняют в пресс-службе.
Музыкальные события состоятся не только в Челябинске, но и в Озерске (12 апреля), Миассе (10 апреля) и Троицке (11 апреля). В рамках фестиваля в Детской филармонии имени Абдурахманова 10 апреля пройдет концерт участников программы «Новые имена», где дети продемонстрируют свои умения. Сольное выступление Дениса Мацуева запланировано в этот же день в зале Прокофьева. Финальным аккордом фестиваля станет вечер «От классики до джаза».
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