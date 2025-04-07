Мужчина с топором разгромил в Челябинске магазин с продуктами

В Челябинске мужчина с топором разгромил магазин с продуктами, в котором работает его знакомая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской полиции.
«В отделе полиции „Ленинский“ проводится проверка по факту повреждения имущества магазина. Установлено, что мужчина и сотрудница магазина между собой знакомы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в одном из магазинов по улице Василевского Ленинского района Челябинска. Мужчина с топором разнес магазин, продавщица хотела вызвать полицию, но нападавший пригрозил расправой.
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