07 апреля 2025

Мужчина с топором разгромил в Челябинске магазин с продуктами

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина с топором ворвался в магазин (архивное фото)
Мужчина с топором ворвался в магазин (архивное фото) Фото:

В Челябинске мужчина с топором разгромил магазин с продуктами, в котором работает его знакомая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской полиции.

«В отделе полиции „Ленинский“ проводится проверка по факту повреждения имущества магазина. Установлено, что мужчина и сотрудница магазина между собой знакомы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в одном из магазинов по улице Василевского Ленинского района Челябинска. Мужчина с топором разнес магазин, продавщица хотела вызвать полицию, но нападавший пригрозил расправой.

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В Челябинске мужчина с топором разгромил магазин с продуктами, в котором работает его знакомая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской полиции. «В отделе полиции „Ленинский“ проводится проверка по факту повреждения имущества магазина. Установлено, что мужчина и сотрудница магазина между собой знакомы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в одном из магазинов по улице Василевского Ленинского района Челябинска. Мужчина с топором разнес магазин, продавщица хотела вызвать полицию, но нападавший пригрозил расправой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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