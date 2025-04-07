Челябинцы скупают жилье на вторичке вместо новых квартир и частных домов

В Челябинске на рынке жилой недвижимости продается больше всего вторичных квартир. Так 65% спроса приходится на вторичное жилье, 25% — на квартиры в новостройках, 10% — на частные дома, сообщил на пресс-конференции «Гранада пресс» председатель совета ассоциации российская гильдия риэлторов «Южный Урал» Константин Козлов.
«На сегодняшний день 65% спроса формируется за счет вторичной недвижимости. 25% — сделки с новостройками и порядка 10% — сделки в системе ИЖС. Такая ровная систематика дает правильное движение экономики без излишнего внимания к первичному рынку», — отметил эксперт.
Как подчеркнул эксперт, продажи квартир в новостройках и частных домов упали в начале 2025 года. В конце прошлого года вторичный рынок балансировал на уровне 43-50%, доля покупки жилья на первичном рынке доходила до 45%. Также хорошо продавались частные дома и коттеджи. Их доля составляла 20-25%.
Как в свою очередь как отметил представитель застройщика загородного квартала «Идиллия сканди» Александр Лавров, на рынке ИЖС до июля 2024 года можно было увидеть планомерный рост и развитие. Но к октябрю 2024 года на рынке началось снижение покупательской способности, поскольку ипотеки, одобренные еще до июля реализовывались, а остальном был спад, и дома у многих застройщиков перестали продаваться.
«Сейчас ситуация стабилизируется, строительный сезон начинается, люди понимают, что ждать особо нечего. Таких финансовых инструментов, как были раньше, уже не будет, банки выставляют более строгие правила. Покупатели снимают деньги со счетов и понемногу покупают дома», — отметил Лавров.
Лавров подчеркнул, что на рынке ИЖС сильнее всего просели продажи домов стоимостью до 10 миллионов рублей. Коттеджи до 20 миллионов рублей также стали продаваться немного хуже, а на загородное жилье свыше 20 миллионов рублей экономическая ситуация повлияла в наименьшей степени.
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