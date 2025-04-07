07 апреля 2025

Мошенники обманывают детей под видом сотрудников образования ЯНАО

В ЯНАО двое детей перевели более миллиона рублей мошенникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница перевела деньги мошенникам
Школьница перевела деньги мошенникам Фото:

Двух ямальских подростков обманули мошенники, которые представились сотрудниками школы и департамента образования. Общий ущерб семьям детей составил более миллиона рублей, об этом сообщили на сайте МВД округа.

«В дежурную часть ОМВД России „Шурышкарское“ обратилась жительница района с заявлением о том, что ее 13-летняя дочь стала жертвой дистанционных мошенников. В ОМВД России по Новому Уренгою обратилась гражданка 1986 года рождения с заявлением о совершении мошеннических действий в отношении ее несовершеннолетнего сына 2009 года рождения», — сообщили на сайте УМВД России по ЯНАО.

В первом случае 13-летняя девочка получила сообщение якобы из школы — медсестра просила ее записаться на прием в поликлинику. Во втором случае подростку позвонил фальшивый сотрудник департамента образования и затребовал код для обновления электронного дневника. Затем схема действия мошенников была одинаковой: после того, как подростки сообщали код, им звонили из фиктивных «Госуслуг» и оказывали давление.

Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам 283 910 рублей, шестнадцатилетний подросток осуществил перевод денег на сумму 937 650 рублей. Полиция возбудила уголовные дела, идет расследование.

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Двух ямальских подростков обманули мошенники, которые представились сотрудниками школы и департамента образования. Общий ущерб семьям детей составил более миллиона рублей, об этом сообщили на сайте МВД округа. «В дежурную часть ОМВД России „Шурышкарское“ обратилась жительница района с заявлением о том, что ее 13-летняя дочь стала жертвой дистанционных мошенников. В ОМВД России по Новому Уренгою обратилась гражданка 1986 года рождения с заявлением о совершении мошеннических действий в отношении ее несовершеннолетнего сына 2009 года рождения», — сообщили на сайте УМВД России по ЯНАО. В первом случае 13-летняя девочка получила сообщение якобы из школы — медсестра просила ее записаться на прием в поликлинику. Во втором случае подростку позвонил фальшивый сотрудник департамента образования и затребовал код для обновления электронного дневника. Затем схема действия мошенников была одинаковой: после того, как подростки сообщали код, им звонили из фиктивных «Госуслуг» и оказывали давление. Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам 283 910 рублей, шестнадцатилетний подросток осуществил перевод денег на сумму 937 650 рублей. Полиция возбудила уголовные дела, идет расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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