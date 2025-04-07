В Екатеринбурге перекроют улицы, парковки и запретят продажу алкоголя

В Екатеринбурге 27 апреля состоится легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», на время которой будут закрыты парковки и проезды по нескольким улицам. Вместе с этим власти введут «сухой закон», рассказали в пресс-службе мэрии.
Ограничения введут с 08:00 до 14:30. Проехать не получится по следующим участкам улиц:
- У стадиона «Екатеринбург Арена»;
- по Татищева, от Крылова до Репина;
- по Репина, от Татищева до Посадской и Крауля;
- по Крауля, от Репина до Крылова;
- по Малышева, от Московской до Репина;
- по Попова, от Московской до Репина;
- по Пирогова от Репина до Татищева (с 05:00 до 15:00).
Парковки в границах улиц Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева и Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса закроют с 12:00 26 апреля до 14:30 27-го числа.
Кроме этого, с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля будут ограничены стоянки автотранспорта на парковках в границах улиц: Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева; Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса. Алкоголь не получится купить в границах улиц Репина — Крауля — Татищева в день эстафеты с 08:00 до 14:00.
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