07 апреля 2025

В Екатеринбурге перекроют улицы, парковки и запретят продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекторы установят временные дорожные знаки
Инспекторы установят временные дорожные знаки Фото:

В Екатеринбурге 27 апреля состоится легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», на время которой будут закрыты парковки и проезды по нескольким улицам. Вместе с этим власти введут «сухой закон», рассказали в пресс-службе мэрии.

Ограничения введут с 08:00 до 14:30. Проехать не получится по следующим участкам улиц:

  • У стадиона «Екатеринбург Арена»;
  • по Татищева, от Крылова до Репина;
  • по Репина, от Татищева до Посадской и Крауля;
  • по Крауля, от Репина до Крылова;
  • по Малышева, от Московской до Репина;
  • по Попова, от Московской до Репина;
  • по Пирогова от Репина до Татищева (с 05:00 до 15:00).

Парковки в границах улиц Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева и Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса закроют с 12:00 26 апреля до 14:30 27-го числа.

Кроме этого, с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля будут ограничены стоянки автотранспорта на парковках в границах улиц: Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева; Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса. Алкоголь не получится купить в границах улиц Репина — Крауля — Татищева в день эстафеты с 08:00 до 14:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 27 апреля состоится легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», на время которой будут закрыты парковки и проезды по нескольким улицам. Вместе с этим власти введут «сухой закон», рассказали в пресс-службе мэрии. Ограничения введут с 08:00 до 14:30. Проехать не получится по следующим участкам улиц: Парковки в границах улиц Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева и Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса закроют с 12:00 26 апреля до 14:30 27-го числа. Кроме этого, с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля будут ограничены стоянки автотранспорта на парковках в границах улиц: Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева; Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса. Алкоголь не получится купить в границах улиц Репина — Крауля — Татищева в день эстафеты с 08:00 до 14:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...