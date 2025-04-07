Жителям челябинского села Верх-Катавка в Катав-Ивановском районе связь с миром после разрушительного половодья восстанавливали на лесовозе. Как URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала «Ростелекома», спецтехника понадобилась, чтобы добраться до места повреждения.
«Доступ к опорам сооружения связи оказался невозможен. Для восстановления услуг потребовалась спецтехника высокой проходимости. Мастера смогли добраться до места повреждения только на лесовозе, что позволило провести ремонт и возобновить работоспособность мобильной сети и интернета в короткие сроки», — сообщили URA.RU в офисе компании.
Транспорт предоставила администрация поселения. Усилия потребовались, поскольку паводок разрушил важные кабельные линии, отрезав от связи 160 жителей села. Вода из реки Катав вытолкнула на берег огромные глыбы льда, затопив территорию на 100 метров вокруг.
Другой инцидент произошел в Ашинском районе из-за таяния реки Уй. Порыв оптического кабеля произошел в грунте под руслом водоема. Линия ведет к базовой станции, обеспечивающей связью 300 жителей поселков Усть-Курышка и Сухая Атя. Восемь человек аварийно-восстановительной бригады из Златоуста добирались к вышке пять километров на лыжах. Люди доставляли необходимые стройматериалы и инструменты, включая надувную лодку. Техработы пришлось вести на пересеченной местности при неблагоприятных погодных условиях.
«Мы заранее отрабатываем вероятные сценарии возникновения нештатных ситуаций, готовим людей, технику и проверяем цифровую инфраструктуру. В частности, заблаговременно организовали водооткачивающие машины, усилили контроль объектов связи в отдаленных районах области», — пояснил URA.RU директор филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов.
Во время работ бригады сделали дополнительный ремонт фундаментов, обновили гидроизоляцию. Почти неделю в круглосуточном режиме специалисты трудились на месте затоплений линий связи. Основной погодный гидроудар приняли на себя Ашинский и Катав-Ивановский районы.
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