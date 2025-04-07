Обманутые дольщики пожаловались вице-губернатору ХМАО на срыв сроков ввода дома

В Сургуте обманутые дольщики ЖК «Уютный» обратились к вице-губернатору ХМАО Азату Ислаеву с жалобой на срыв ввода дома, который возводят восьмой год. Сдача объекта намечена на июль, но строительная компания «Абсолют» даже не приступила к внутренней отделке квартир.
«Компания „Абсолют“ сдать дом к обещанному сроку — июль, не сможет», — констатируют дольщики, которые восьмой год ждут новоселья. Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев встретился с жителями Сургута и сообщил о смене проблемного застройщика.
«Мы предпринимаем все меры, чтобы конкурсная процедура по выбору нового застройщика состоялась с первого раза. До конца недели объявим закупку, на следующей неделе стартует запрос предложений», — сообщил Азат Ислаев. Заместитель губернатора Югры уточнил, что при «короткой» конкурсной процедуре договор с новым застройщиком заключат до конца апреля.
На встрече с дольщиками присутствовал генеральный директор югорской строительной компании «Квартал». Василий Балесный заявил, что готов принять участие в конкурсе и взяться за завершение объекта. Предприятие имеет опыт работы в том числе с проблемными домами, которые возводились в рамках долевого строительства в Сургуте.
Стройка при благоприятном раскладе завершится к концу сентября. Нужно соблюсти ряд условий, в числе которых и достаточное количество работников, которые будут трудиться в несколько смен. Часть работ в ЖК «Уютный» фактически выполнена, но документально не учтена, а значит, новому застройщику достанется меньший объем работ.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО строительная компания «Абсолют» затягивает сроки возведения жилого комплекса «Уютный». Изначально срок сдачи объекта был намечен на 2019 год, но из-за проблемных застройщиков, а до «Абсолюта» это была компания «СеверСтрой Партнер», ЖК решили внести в реестр проблемных домов, применив к нему механизмы Фонда защиты прав дольщиков.
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